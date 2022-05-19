台積摔16元 台股暴跌276點 驚險守萬六

受到美股崩殺千點影響，台股今（19日）開低走低，早盤跌逾350點，隨後更擴大至超過400點，尾盤出現買盤拉抬，跌幅略為收斂，終場重返萬六大關之上，報16,020.32點，下跌276.54點，成交值為2306.6億。

台積電跌16元至522元，航運三雄長榮、萬海及陽明出現1至2%的跌幅。金融股的國泰金、富邦金、兆豐金及中信金等也演出不振，傳產龍頭股方面，台塑四寶、台泥、亞泥及中鋼等同樣表現疲軟，係指數無法有效振作遠因。

消息面方面，美國企業警告通膨將侵蝕企業獲利，聯準會也透露若通膨無法下降，會在6、7兩月持續升息兩碼，種種利空讓道瓊周三重挫超過千點，創下近兩年的最差表現，標普500指數大跌超過4%也是2020年6月後單日最大跌幅。

（中時新聞網 郭宜欣；工商時報 數位編輯）

通膨衝擊美經濟 台股萬六大關仍待測試

隨美國零售巨擘沃爾瑪（Walmart）、零售商目標百貨（Target）陸續公告黯淡的業績，證實通膨打擊大，市場對美國經濟陷入擔憂，衝擊美股道瓊18日暴跌逾千點，創近兩年來最慘表現，台股19日也隨之重挫，才剛重返的萬六大關站不穩，加權指數目前大跌321點，暫報15,976點，成交量暫報1,759億元。

台股19日終結連日反彈，據第一金投顧晨訊指出，持續觀察通膨升息、地緣政治、兩岸疫情影響，也需留意消費性電子終端需求轉弱，以及升息循環下對高成長電子股本益比評價下修的風險，指數仍有下行風險。

縱使跌深的反彈也僅供短線區間操作，還未看到整體復甦態勢出現，短線上可留意先前跌深且獲利持續成長的電子及傳產股，今年美股及台股波動加劇，加上升息循環啟動，應留意勿過度追高，宜居高思危，分散布局。

（工商時報 方歆婷）