5/19上、市櫃企業新聞快報

今（5/19）日上、市櫃企業新聞快報：

1.創意(3443)今日股東會登場，由董事長曾繁城、總經理戴尚義主持，創意去年營運表現登頂，連續兩年達成獲利型成長的目標，今通過每股配發現金股利7元，為歷史新高。

戴尚義表示，儘管供應鏈受到些許限制，但受惠市場數位轉型趨勢加速及晶片需求強勁，創意去年仍交出亮眼業績，全年合併營業收入淨額為151.08億元，續創新高，合併每股盈餘為10.90元，亦為歷史新高。

2.在Intel與AMD等CPU晶片供應商的主導下，系統的傳輸介面已經進入PCIe 5.0世代，群聯(8299)宣布，推出全球首款通過PCI-SIG協會認證的PCIe 5.0 Redriver IC PS7101，協助解決CPU與周邊設備的高速訊號傳輸相容性問題，終端客戶產品預計將在第三季陸續上市，執行長潘健成更透露，群聯正積極開發新一代PCIe 5.0 Retimer IC ，預計2023年上半年開始送樣。

3.證交所最新公告，因6月3日（周五）為端午節，集中交易市場休市一日，應屆交割事務順延至次一營業日辦理。因此，端午節連同周六及周日，將是三天連假。

4.華宏(8240)與玉山銀行等聯貸銀行團完成5年期5000萬美元聯貸簽約，資金將用以償還銀行借款暨充實中期營運週轉資金。

5.金捷生技公司(7615)5月30日辦理創櫃板登錄前籌資。

分類為生技醫療的金捷生物科技公司係從事母胎健康照護專業產品開發、系統整合及銷售之企業，產品項目分為三大部門：數位健康部(digital health)、精準醫學部(precision medicine)及保健保養部(health supplement)。

6.宏碁(2353)宣佈推出 Predator Helios 300 SpatialLabs Edition電競筆電，玩家無需配戴3D眼鏡，即可體驗3D立體遊戲世界。

SpatialLabs TrueGame應用程式支援超過五十款熱門遊戲，未來亦將持續開發並支援更多遊戲。除了3D電競筆電外，宏碁也宣布推出 Predator Triton 300 SE 輕薄電競筆電、Predator XB273K LV 以及Acer Nitro XV272U RV 電競螢幕。

7.交通部19日就淨零碳排轉型之精神重新評估汽車燃料使用費徵收做專題報告，交通部路政司長林福山指出，汽車燃料費使用費不應該與淨零轉型開徵的碳費整併，其徵收對象、目的、用途都不同。現行汽燃費每年約徵收530億元，是維持各縣市政府養護道路的重要費用來源。

8.春水堂迎接5月20日的39歲生日慶，舉辦「約好老地方見」網路活動，只要上傳和最愛的春水堂的照片，就可抽 「春水大禮包」，以及春水堂珍珠奶茶蛋捲禮盒，禮品總價值達千元以上。春水堂生日慶期間，包括內用和外帶，消費滿520元，就可加購正港春水堂出品、珍珠奶茶及功夫麵印章明信片。春水餐盒新裝和沙茶豬新口味也同步換新上市，讓民眾享用外帶餐盒也有滿滿儀式感，把美味和質感一起打包外帶。

9.報稅季來臨，本土人氣炸雞品牌頂呱呱鎖定餐餐都要精打細算的小資族5月23日起一連五天推出「原味雞腿組250元」、「一斤雞脖子199元」以及45元及49元的銅板加購優惠。

頂呱呱於5月23日至5月27日，一連五天推出「友好炸雞週」活動，雞腿控為之瘋狂的8支原味雞腿組，友好價250元，原價440元，現省190元。追劇解饞聖品雞脖子，一台斤199元，原價240元，現省41元。另有3種銅板價加購任選，45元加購德式香腸，49元加購呱呱包或2杯35元指定飲品，標榜全力支援消費者荷包。