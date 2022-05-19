5/19盤中熱門焦點股

今（5/19）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）家登啟動5年50億元投資 市場按讚

家登（3680）在今年首季EPS 2.32元，較去年同期EPS 0.36元倍數成長，且未來景氣能見度仍佳，使該股周四開低震盪走高，在大盤早盤大跌逾300點之際，逆演出顯得格外耀眼，迄上午9：35的市價暫報225.5元，上漲1.58%，表現不錯。

晶圓及光罩傳輸方案業者，家登在極紫外光光罩盒（EUV Pod）及傳載方案接單暢旺，已掌握全球前五大半導體廠的EUV Pod訂單，並應用在7奈米及5奈米等先進邏輯製程及1a奈米DRAM製程生產線。家登為了擴大營運規模並建立產能異地備援機制，日前於新北市土城工業區舉行家崎新廠動土典禮，並由董事長邱銘乾宣布5年50億元投資計畫。

公司董事長邱銘乾表示，家登在土城取得約2500坪土地，第一期將投資20億元興建家崎新廠，廠房面積可達5000坪，後續將再投資30億元另外興建新廠且廠房面積可達1萬坪，5年50億元投資計畫可創造1200～1500個工作機會。同時，家登在南科樹谷已擁有12000坪廠房面積的生產基地，近期會再申請第三期土地預備未來擴產所需。

邱銘乾指出，半導體產業已經是國安產業，在美中貿易戰大環境下，台灣半導體生產鏈最大缺口是在地化，家登20年來在台積電、日月光等大客戶支持下逐步成長，此次擴產除了建立EUV Pod及晶圓傳載方案的異地備援生產基地，將在新廠投入蝕刻製程所需石英環及航太精密零組件等耗材產能建置，另外也會將智慧製造及晶圓傳載研發中心移至新廠。

家登在EUV Pod已取得全球前五大半導體廠訂單，今年將逐季放量出貨。邱銘乾表示，家登在解決專利訴訟問題後，已是全球唯一的EUV Pod供應商，由於目前生產基地集中在南科廠區，一旦供貨出問題將造成全球先進製程生產中斷，所以客戶要求需做好異地備援，家登選擇在北部設廠，未來新廠產能滿載將占出貨的三分之一。

邱銘乾表示，家登過去在南科投資設廠主要是成本考量，但人才招募要與半導體大廠競爭是很大的問題，此次回到台北設廠的成本雖高，但在大台北地區可找到足夠人才加入。雖然美中貿易戰仍是未來大環境變數，但台灣半導體生產鏈可望受惠於國際大廠移轉生產據點的轉單效應，家登未來將大舉擴充晶圓及光罩傳載產能，土城新廠區將會是研發重鎮，南科新擴廠區將成為大規模生產基地。（工商時報 涂志豪；工商時報 數位編輯）

（2）網通升級+商用需求旺 瑞昱逆天上漲

網通IC設計大廠瑞昱（2379）周四開低之後，穩步震盪走高，迄上午10：06大盤指數慘跌約360點之際，該股市價暫報440元，上漲1.85%，表現穩健。

瑞昱4月合併營收達到104.06億元，寫下單月歷史次高水準，累計2022年前四月合併營收為401.63億元、年增28.9％，持續改寫歷史同期新高。此外，該股今年首季EPS 10.15元，較去年同期EPS 5.98元大幅成長，目前每股含息27元，吸引法人逢低卡位。

法人指出，雖然市場雜音頻傳，由於網通規格升級，加上商用需求續旺，預期第二季合併營收仍有機會繳出季成長個位數水準。

法人表示，瑞昱進入第二季後，仍持續受惠於網通及商用等訂單加持，推動WiFi、乙太網路及交換器（Switch）等產品線出貨暢旺，且預期這波需求動能強勁可望延續到下半年。

據了解，近期中國封控、俄烏戰爭及全球通膨等利空因素持續干擾市場，其中消費性市場衝擊最大，反觀商用、高階及電競等相關終端領域仍舊沒有受到影響，反倒持續追加訂單。瑞昱耕耘的網通市場，除商用筆電仍續強之外，需求最為強勁的莫屬於WiFi 6網通標案及5G基礎骨幹等市場。

車用晶片市場持續暢旺，瑞昱先前切入的車用乙太網路晶片也同步受惠於這波趨勢，在2022年有機會逐步推高出貨量。法人指出，瑞昱的車用乙太網路晶片除了歐系車廠之外，後續美系車廠亦有機會開始導入，加上晶圓代工廠釋出更多產能給予瑞昱，因此全年出貨動能可望相較2021年繳出雙位數成長，進入2023年後，瑞昱出貨動能可望更加強勁。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：外資連買3天，但台積電ADR跌2.99%，台積電跳空開低15元至523元，失守10日線及月線，回測5日線。

2.聯電(2303)：外資連買11天，但聯電ADR跌3.93%，聯電跌逾2%，跌落50元但仍相對台股強勢。

3.長榮(2603)：土洋法人本周偏向賣超，股價續挫4%，跌到132元近期新低，技術面偏空。

4.長榮航(2618)：法人估Q2營運恐下滑，本土法人本周續賣超，股價開低下探近30元大關。

5.亞諾法(4133)：納入「臺灣上市上櫃生技醫療股價指數」成分股，晨盤一度彈升3%，重登季線。

6.中鋼構(2013)：中期基本面看好，520在即，風電題材獲買盤點火，早盤翻紅急漲6%，表現吸睛。

7.富采(3714)：強攻Micro LED，明年營收添翼，早盤由黑翻紅，相對抗跌有撐。

8.瑞昱(2379)：第一季營收季增8.7%、年增27.5%，優於預期，展望第二季市場需求穩健，開低翻紅相對強勢。

9;創意(3443)：台積電傳2023年初將調漲，矽智財概念股受惠，開低翻紅續創高點。

10.M31(6643)：今年逐季走揚，全年續拚新猷，開低翻紅，短線續強。

11.智邦(2345)：傳歐系下單，Q2業績進補，獲投信連6買點火，早盤一度翻紅，盤中小跌約1%，相對抗跌。

12.耿鼎(1524)：財報優、外資買，基本面、籌碼面皆有利，股價突破16.5元再創高。

13.致伸(4915)：新事業布局發酵，今年營收獲利挑戰新高，外資連買5日底部墊高，早盤抗跌在月線附近震盪。

14.旭隼(6409)：訂單看到三個月，全年營收有望年增兩位數，今早跌至10日線暫守，跌幅力控1%。

15.台星科(3265)：高檔獲利了結賣壓出籠，股價重跌逾6%，跌落5日線以下。

16.矽力-KY(6415)：隨台股下挫，跌逾3%，股價在2800元之上坐穩股王。

17.慧洋-KY(2637)：需求提振，BDI指數漲至5個月高點，但隨台股賣壓，股價下探近90元。

18.山富(2743)：軋空力道減弱，股價開低走低跌逾5%，失守月線。

19.淘帝-KY(2929)：處分不動產獲利吃補，繼續漲停。

20.立凱-KY(5227)：LFP鋰電材料生產授權利多抗空，今早繼續攻高，漲幅約2%。

21.統一(1216)：投信連買23日抵銷外資調節衝擊，早盤下挫幅度守在1%之內，相對強勢。

22.保瑞(6472)：併購效益大發威，獲美藥廠合約，後市營運看好，晨盤強彈5%後遭獲利了結，股價翻黑。

23.毛寶(1732)：大盤重挫+本土確診突破8萬再創新高，防疫股再成資金避風港，晨盤買盤拉抬急漲5%。

24.明揚(8420)：高球代工業務暢旺，Q2營收戰新高，今早開低走高、漲逾1%，相對大盤抗跌。

25.圓剛(2417)：北市拍板國中小及高中23日實施遠距較學，早盤逆勢走揚、漲逾2%。

26.康那香(9919)：18日本土病例破8.5萬，多頭轉入防疫概念，盤初漲逾1%、拚站穩10日線。

27.亞德客-KY(1590)：Q1淡季不淡、EPS達8.39元創單季第4高，拚全球前三大氣動元件廠。惟大盤賣壓沉重，早盤利多不漲、跌逾3%。

28.愛山林(2540)：打底結束+房市需求不退燒，股價續彈，穩於短均之上。

（時報資訊 沈培華）

（4）法人看好營收成長 創意高檔抗跌

IC設計服務廠創意電子（3443）周四開低之後，一度逆天上漲，最高價觸及555元，之後再度拉回修正，迄上午9：50的市價暫報535元平盤價，抗跌韌性相對強勁。

創意4月合併營收17.77億元，創下單月營收歷史次高，累計前四個月合併營收62.91億元，較去年同期成長45.5％，並創歷年同期新高。

前四月業績不錯，主要受惠於委託設計（NRE）營收貢獻大舉拉高，且特殊應用晶片（ASIC）出貨規模維持高檔。創意7奈米及5奈米人工智慧（AI）晶片NRE開案量明顯成長，過去幾年AI晶片開始轉為ASIC量產，法人看好今年營收將逐季成長。

法人表示，在台積電先進製程及先進封裝等技術與產能奧援下，創意7奈米及5奈米AI晶片NRE開案量明顯成長，ASIC量產部份，除了12奈米固態硬碟（SSD）控制IC及高速網路晶片出貨增加，過去幾年7奈米及5奈米AI晶片在完成設計定案後，今年亦開始轉為ASIC量產，預期創意今年營運將逐季成長。

對於今年展望，創意於營業報告書中指出，數位轉型趨勢加速態勢不變，來自國際大廠的晶片NRE案仍將絡繹不絕，且各大品牌客戶對於先進製程技術的需求仍舊暢旺，可預期全球ASIC市場商機將可持續不斷，創意營運成長亦隨之可期，同時先進製程的銷售占比也將進一步推升。

創意表示，AI、5G及高速網路等相關ASIC不僅採用先進的製程，更有許多專案採用先進封裝技術。創意協助重要夥伴持續推進先進製程，並積極投資先進製程所需矽智財（IP），而這些IP的發展正與AI、5G及高速網路領域客戶需求一致。

創意表示，在發展AI、5G及高速網路相關新興應用的同時，創意長期合作的既有客戶仍持續提供穩健營收獲利，並持續加強既有核心客戶的黏著性，堅持不與客戶競爭的承諾，做為長期營運成長的基石。（工商時報 涂志豪；工商時報 數位編輯）

（5）疫情入高峰 檢測族群吸人氣

台灣疫情進入高峰，昨日新增確診8.5萬例。今日檢測族群人氣不弱，泰博(4736)、寶齡富錦(1760)、ABC-KY(6598)、安特羅(6564)全數逆勢揚升，漲幅在1~1.8%不等。

泰博4月營收飆出歷史新高，目前單日確診人數已破8萬，指揮中心認為還沒到達最高峰，法人看好，5月營收可望再創新高。泰博5月中將有1~2台機台到位，6月中再增加4台，未來單日產能將達100萬劑，月產能達3000萬劑。法人看好，泰博5月營收可望再創新高，第2季營收、獲利可望繳出大幅成長的成績單。

寶齡抗原快篩是政府徵用的五家家用快篩的製造廠之一，4月起出貨量將開始放大，對業績也將有正向貢獻。另外，5月中旬腎臟新藥拿百磷(Nephoxil)，韓國授權夥伴已取得NDA新藥進口上市許可，將在60日內認列里程碑金，未來也能認列淨銷售收入。

寶齡腎病新藥拿百磷美國因專利2月到期，權利金不用再分一半給原發明人，每年EPS將增加逾1元，因學名藥最快2025年才會上市，未來4年獲利將伴隨市場成長而向上，法人看好今年獲利表現。（時報資訊 郭鴻慧）

（6）淘帝-KY吃補穩軍心 百貨股力抗空頭

美股再遭屠殺，道瓊指數崩跌逾1100點，標普500指數跌4.04%，雙創2020年6月11日來最大單日跌幅。美股程咬金，台股520行情瞬間幻滅，今早台股暴跌350點失守萬六，類股全殺低，電金傳齊挫。百貨類股指數跌幅守在1%左右，相對有撐，淘帝-KY(2929)漲停穩定軍心，客思達-KY(2936)硬守盤上，特力(2908)、金麗-KY(8429)跌幅控制1%以內，統一超(2912)守平盤，同心協力對抗空頭。

淘帝-KY子公司淘帝(中國)服飾處分旗下淘帝樓，將挹注淘帝-KY處分利益約新台幣2.4億元，每股貢獻盈餘約2.2元，獲利進補，淘帝-KY抗空功力大增，上周五(5/13)自低點7.9元開始攻勢，本周天天大漲，今日再度站上漲停，短線漲幅超過五成，躍居百貨股護國神山。

一哥統一超昨(18)日獲外資買超逾400張，多方獲得金援，早盤走勢持平，在台股砲聲隆隆中顯得安全。由於台灣疫情加劇，居家隔離帶動在家物資需求增溫，統一超串聯旗下數位工具「OPEN NOW」、「i預購」、「i划算」等服務，集結每日餐食、居家防疫、備糧等多種商品，搶攻「快速採買」、「低接觸」消費商機，由於疫情高峰仍在持續中，防疫業績可望為統一超添一把火。

同樣有疫情宅商機題材的富邦媒(8454)昨日股價來到800元未能再一步突破，只能望「月」興嘆，偏偏遇到美股重跌，多方吃鱉，早盤退回750元處，5日線不保，股價與疫情商機脫勾，警鐘再度響起。

美股崩跌再度衝擊台股表現，19日開低跌破300點，財政部長蘇建榮解析，美股的震盪主要還是因為通膨因素，Fed仍會繼續升息，導致外界對於美國經濟的疑慮。蘇建榮認為，台股的交易動能在，資金還算穩健。台灣經濟方面，雖然國內也有物價上漲情形，不過實體經濟還算穩健，國安基金密切觀察台股的表現。（時報資訊 張嘉倚）

（7）3大美系外資齊按讚 中信金目標價「3」字頭

中信金(2891)法說會後，3大美系外資出具報告，全給予正面的「買進」或「加碼」評等，而目標價一致都站上「3」字頭，區間介於31~32.4元間。不過從籌碼面來看，外資昨天賣超第一名個股竟也是中信金，單日賣超逾萬張，賣超第一名券商為花旗環球。

市場近期聚焦在中信產險防疫保單賠付，以賣出44萬筆防疫險保單計，目前每天約賠付500萬元。由於多數為停賣前兩天出售，相關資料等仍須確認是否核備，粗估恐2-3成資格不符，公司表示，由於中信產險組織架構在台壽保下，經內部各種情境分析，產險影響台壽保RBC僅由首季的335％，微幅下滑至326％，影響有限，不過不排除下半年因應產險資金需求，以台壽保為主體進行增資，後續仍須觀察。

今年中信金董事會通過發放現金股利1.25元、配發率45.8％，以今盤中價25.55元計，現金股利殖利率約4.9%。

中信銀首季總放款餘額為2.89兆元，季增3.3%，年11.3%，企業貸款、外幣放款及房貸占比分別為24％、38%與30%，年增率各為7%、15%及10%。1Q中信銀淨利差為1.47%、存放利差為1.89%，其中台幣利差增加4bps至1.57％；外幣存放利差則受惠成本下滑與升息預期增至2.41％；淨利差上揚主要是外幣利差帶動。

展望2022年，法人分析，受惠美國、台灣啟動升息，再加上放款結構性改變，公司上修全年淨利差預估，預期美國升息7碼與台灣升息2.5碼的假設下，全年淨利差由1.5-1.52％上修至1.53-1.55％，2023年淨利差則由1.6％上修至1.64％。（時報資訊 任珮云）