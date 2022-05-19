證交稅收連四黑 財長：不能斷定步入熊市

近期證交稅收連四黑，立委也詢問：「這是否代表台股熊市來了？」財長蘇建榮19日則在備詢時指出，台股日均成交值仍維持在3,000億元水準，證交稅收連四個月負成長主要是去年基期比較高，不能就此斷定步入熊市。

近期全球股市震盪，主要為通膨加劇、歐美升息壓力、俄烏戰爭、大陸疫情影響需求等因素，台股也不例外，從今年1月初的18,526高點跌至5月18日的16,296點。而4月證交稅收也收斂至153億元、年減37.5％，為連續四個月負成長。

財政部統計處表示，去年5～7月台股單月日均成交值皆為5,440億元以上，主要受惠於去年運價大漲締造散裝航運股投資熱潮，隨全球景氣多變與高基期因素，估短期內台股量能年增率為負成長態勢。

藍營立委林德福質詢時指出，從證交稅年增率近四個月皆為負成長，而且依照財政部估計，可能短期內會繼續負成長，這是否代表國內股市將步入熊市？

蘇建榮則強調：「未必如此。」他認為，目前上市櫃日均成交量還是在3,000億元左右，雖比去年平均的4,000億元還低，但整體股市結構仍相當穩健，不能就此斷定步入熊市轉折。

至於未來權證避險修法造市必要性？蘇建榮也指出，權證避險降稅接下來將重新送入行政院處理做跨部會討論，同時也會跟金管會溝通，避免一般交易轉入權證避險交易形成租稅漏洞。

延伸閱讀

開盤大跌300點 財長：國安基金持續觀察

網通升級+商用需求旺 這檔逆天上漲

啟動5年50億元投資！這檔量縮強漲