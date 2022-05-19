美股單日暴殺逾千點 「大空頭」示警曝

美股單日暴殺逾千點 「大空頭」早就警告：歷史性崩盤來了

美股周三遭遇沉重賣壓，道瓊重挫超過千點，創近兩年來最差表現，顯示股市仍受到通膨壓力、聯準會升息及企業財報不如預期等因素干擾，事實上，知名投資人Michael Burry先前就曾多次警告，美股已經出現泡沫，將遭遇歷史性的崩盤，即使過程中出現上漲也是死貓跳，並不代表市場開始復甦。

綜合外媒報導，電影大賣空原型、放空2007年次級房貸危機（隔年即發生金融海嘯）而成名的Michael Burry今年以來多次看衰美股，他在3月就曾警告，觀察過去標普500指數發生崩盤的狀況，今年的跌勢也許會比2020年初還多跌15%水準。

Michael Burry強調，過去那斯達克指數前20大單日最大漲幅紀錄中，有12次是在網路泡沫破掉時所創下的，且標普500指數前20大單日最大漲幅，也有9次發生在1929年股災後，顯示若單日跌幅破紀錄，也許是泡沫開始破裂的參考指標。

Michael Burry暗示美股遭遇歷史性崩盤的歷史可能重演，尤其標普500指數過去10年的走勢與網路泡沫前10年、道瓊1929年股災前有驚人相似。此外，他也警告，這段過程中會出現死貓跳短暫上漲的走勢，但並不代表市場已經開始復甦，投資人不應該看到這種狀況就感到希望無窮。

（中時新聞網 郭宜欣）