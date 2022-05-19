美股重挫 台股早盤失守萬六關卡

台股加權指數19日跳空大跌，開在16,111.49點，權王台積電（2330）開低在523元，較前一日大跌15元，電子股紛紛倒地，市場傳出合併之說的面板雙虎，在公司經營層否認後，早盤股價也轉跌，傳產金融股亦無力撐盤，台股早盤跌幅擴大，大跌逾300點，失守萬六關卡，520行情期待落空。

受到折扣零售巨擘Target第一季淨利腰斬、警告燃料及運費成本侵蝕毛利率，股價崩跌25％衝擊，美國四大指數全面下殺，道瓊工業平均指數瀉逾千點，與標準普爾500指數同步寫下2020年6月以來最大單日跌幅。

道瓊工業平均指數5月18日終場重挫3.57％（1,164.52點）、收31,490.07點，創2021年3月4日以來收盤新低。那斯達克指數重挫4.73％（566.37點）、收11,418.15點。費城半導體指數重挫5.17％（158.54點）、收2,907.96點。

統一投顧指出，聯準會5月如預期升息2碼，6月將啟動縮表。僅管FED主席鮑威爾重申升息2碼的言論，使投資人擔憂通膨問題持續嚴峻，可能壓抑消費需求，使得美股四大指數重挫。

不過，考量上海將逐步放寬封控管制，供應鏈問題緩解，台股融資持續瘦身，且指數已連續3 日站上5日均線，短多確立，建議可趁回檔之際，逢低擇優短打操作。選股建議以跌深半導體權值股、HPC與Server、汽車零組件、風力發電及高殖利率概念股為主。

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