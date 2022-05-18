美股大逃殺！金融、科技股成殺盤核心

通膨憂慮加劇 美股暴跌那指重挫逾4.7%

美國零售業鉅擘達吉特（Target）第一季財報慘淡，加劇市場對過熱通膨及經濟衰退的擔憂，使恐慌指數VIX大幅飆高，致美股道瓊等4大指數周三（5/18）齊重挫，其中道瓊暴跌逾1,100點，標普慘跌逾4%，那指狂瀉逾4.7%。

個股表現方面，重量級科技股全面重挫，包括蘋果、谷歌、臉書（Meta）、亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、HP、IBM、ASML、美光與AMD等，分別大跌5.64%、3.69%、5.12%、7.16%、7.02%、4.55%、4.62%、6.99%、3.92%、5.93%、4.61%及6.04%。

另外，汽車等景氣循環股及金融股等，也都臉色鐵青，包括特斯拉、通用汽車、波音、福特汽車、沃爾瑪、NIKE、美國銀行、花旗集團、富國銀行、高盛證券與摩根大通等，分別下挫6.8%、5.96%、4.95%、5.54%、6.79%、5.63%、3.08%、3.39%、3.66%、1.99%及1.71%。

備受台股投資人關切ADR表現方面，台積電、聯電與日月光等ADR，分別重挫2.99%、3.93%及5.73%。不過，鴻海ADR逆天演出，上漲0.57%。

消息面方面，美國Fed（聯準會）主席鮑爾再度釋鷹，明確表態為有效壓抑通膨，將在6、7兩月再度各升息兩碼，被市場解讀進一步緊縮資金大浪正式來襲。

此外，包括高盛與美銀也都看衰美國經濟前景，高盛預估未來1~2評美國經濟下行的風險機率達30%；美銀則評估美國經濟在今年底即見衰退風險，而調低經濟成長的預期。

道瓊工業指數重跌1,164.52點或3.57%，以31,490.07點作收。標準普爾指數重挫165.17點或4.04%，收在3,923.68點。科技股那斯達克指數狂瀉566.36點或4.73%，收11,418.16點。費城半導體指數暴跌158.54點或5.17%，收2,907.96點。

（工商時報 數位編輯）

英國通膨創40年新高 歐股收跌

英國4月年通膨率攀抵40年高點，引發投資者對經濟衰退的擔憂，歐洲主要股市周三收跌。

倫敦FTSE 100指數下跌80.26點或1.07%，以7,438.09點作收。

法蘭克福DAX 30指數下挫178.18點或1.26%，收在14,007.76點。

巴黎CAC 40指數挫跌77.25點或1.20%，收6,352.94點。

（中央社）