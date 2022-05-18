5/18上、市櫃企業新聞快報

今（5/18）日上、市櫃企業新聞快報：

1.2022年至今中國大陸專項債發行金額已扭轉年衰退走勢重回成長，且當局政府也放寬規定來激勵房市，不過，水泥終端需求仍深陷泥淖，法人保守看待亞泥(1102)Q2營運表現。

2.鎖定金融、傳產股，打出首檔存股概念的台股ETF，00907永豐優息存股ETF已獲准成立，吸引存股族逾21億元資金湧入，目前正在向交易所申請掛牌作業程序中，預計5/24掛牌。

永豐投信指出，美、台升息、本土疫情，台股加權指數自今年高檔最大修正幅度超過15%，今年相對抗跌的熱門存股標的，也同步出現修正，提供長期存股族較佳進場機會。

3.汽車零配件廠東陽董事長吳永豐表示，東陽積極布局電動車應用產品，研發電動車前欄整合「光元素」的智能光電加飾技術，以及真空3D透光膜材加飾技術。

4.南港輪胎今天召開股東會，董事長郭林諒表示，展望2022年，台灣新豐廠已完成2萬條擴產計畫，以因應國內外市場需求，並持續提升研發能量及產品品質，搶進國際一線大廠水準。

5.杏國今天公告，接獲美國食品暨藥物管理局（FDA）通知，研發中胰臟癌新藥停止三期人體臨床試驗，待收到FDA正式文件通知該計劃書內容修正指示後，再行補件。

6.疫情改變了人們的生活方式，大眾待在室內的時間變多了，相對地，對於生活空間中的殺菌防護也越趨重視，針對疫情後的生活型態，億光(2393)開發一系列UVC LED(275nm)紫外線產品，搭配億光UV-C LED封裝專利技術，經由SGS第三方實驗室測試認證，抑菌率高達99.9%。

7.面對本土疫情越來越嚴重，不少上班族因小孩停課居家遠距，需請防疫照顧假，更有部分勞工已放無薪假，導致收入減少生活而大受影響。凱基銀行支持全民防疫，推出「速還金」貸款優惠方案，享動用後90天內優惠利率0.01％，無需提供隔離證明，疫情期間人人皆享優利且免申辦手續費。

一般受薪民眾憑近一期薪資、自由業及退休人士憑近三個存款作為財力證明，可直接透過線上申請，從申請到核准撥款最快1天，即可擁有一筆可動用額度，迅速解決民眾資金需求更減擔。