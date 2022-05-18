陸拚救經濟 面板雙雄帶量走高

大陸為達新冠疫情清零目標，前波在上海等地施行嚴格封控管理，對彼岸經濟打擊相對沈重；近期大陸高層為搶救經濟發展，據傳將再度施行補助汽車或家電等相關民生商品下鄉政策，消息面激勵台廠面板雙雄友達（2409）及群創（3481）周三早盤帶量開高走高，表現不錯。

友達迄上午10：05的市價暫報17.85元，上漲0.7元，漲幅4.08%，成交逾4.3萬張，已超越昨成交量3.05萬張；群創目前報14元，大漲0.9元，漲幅6.87%，成交逾10萬張，也較昨成交9.8萬張明顯增加。

據了解，在網路監管以及疫情封控下，大陸電商仍保持強勁動能，業內巨頭京東17日公布首季業績，包括收入以及淨利潤等指標均優於市場預期，顯示彼岸內需消費力仍強韌。

另外，大陸「五一」長假在新冠疫情攪局下，彩電市場銷售較上年同期下滑逾一成。不過，彼岸業者將希望放在「618」銷售節，各地倉儲已經提前備貨、保障供應，尤其售價較高的OLED電視更是布局重點，冀望可以提振第二季整體銷售業績。

綜合彼岸相關媒體報導指出，大陸家電品牌TCL實業副總裁、TCL電子CEO兼中國行銷本部總經理張少勇表示，該公司在5月16日已推出電視新品，欲以Mini LED背光液晶電視，搶攻OLED高級電視市場市占率。

據悉，大陸媒體披露的汽車下鄉相關政策將於6月初出爐，在售價15萬元以內的每輛車，或可補貼3000元-5000元（人民幣），期刺激消費；該舉有機會刺激燃油車與新能源車合計約60~80輛的銷售，對汽車面板營運動能的挹注不宜小覷。

（工商時報 數位編輯）