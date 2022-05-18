5月18日一分鐘強弱勢股

5月18日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

立凱-KY（5227）

10

與美企簽訂MOU，授權鋰電材料專利與技轉，18日開盤強鎖漲停

泰谷（3339）

9.97

外資連四日敲進181張、多頭點火，股價連兩日漲停，攻克月線

耿鼎（1524）

9.97

AM汽車零件產業旺季效益、新台幣貶值，首季獲利年增逾一倍

連宇（2482）

9.88

4月營收1.3億元，月增1.26倍、年增9.39倍，股價創五個月高

耀勝（3207）

9.83

4月營收1.11億元，單月營收連兩月年月雙增，股價創14年半來高

擎邦（6122）

9.82

受惠國內製造業投資建廠潮，取得多項統包工程大單，業績走揚

美時（1795）

9.79

法說報佳音，戒毒癮藥市占回升，抗血癌藥物銷美下半年將啟動

東哥遊艇（8478）

9.76

在手訂單排至2024年，Q2旺季可期，法人估今年將首賺逾一股本

大魯閣（1432）

9.69

首季轉盈、終結連五季虧損，轉機題材發威，股價漲停站上季線

群創（3481）

8.78

受惠現金減資、買回庫藏股題材，股價飆漲、成交量奪上市之冠

製表：鄭郁平

5月18日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

能率網通（8071）

9.78

4月營收2.43億元，年減24.7％，連11個月年減，股價殺至跌停

旭隼（6409）

8.64

短線強彈、突破季線，惟18日高檔震盪回測季線，外資賣超99張

信立（4303）

4.87

4月營收年月雙減，股價連三日爆量重挫，18日尾盤急殺

台翰（1336）

3.11

在前波高檔套牢區壓抑下，股價開高走低、留長上影線

富邦媒（8454）

2.89

上檔月、季線仍呈蓋頭反壓，股價未能衝破4月底密集套牢區

上銀（2049）

2.62

擠下日廠躍居傳動二哥，惟三大法人大賣1,108張，股價壓回5日線

立積（4968）

2.59

營運受WiFi主晶片缺貨衝擊，4月營收年月雙減，摜破5日、月線

建達（6118）

2.52

上檔季線有壓，早盤衝高至28.85元後壓回跌破月線，法人倒貨346張   

台半（5425）

2.32

特斯拉上海廠全面復工推遲，供應鏈承壓，三人連三賣8,062張

儒鴻（1476）

1.98

大客戶上修訂單，惟市場仍擔憂通膨影響消費力，股價失守500元

製表：鄭郁平

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工商時報 鄭郁平