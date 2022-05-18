5月18日一分鐘強弱勢股
5月18日一分鐘強勢股
|
公司
|
漲幅（％）
|
強勢原因
|
立凱-KY（5227）
|
10
|
與美企簽訂MOU，授權鋰電材料專利與技轉，18日開盤強鎖漲停
|
泰谷（3339）
|
9.97
|
外資連四日敲進181張、多頭點火，股價連兩日漲停，攻克月線
|
耿鼎（1524）
|
9.97
|
AM汽車零件產業旺季效益、新台幣貶值，首季獲利年增逾一倍
|
連宇（2482）
|
9.88
|
4月營收1.3億元，月增1.26倍、年增9.39倍，股價創五個月高
|
耀勝（3207）
|
9.83
|
4月營收1.11億元，單月營收連兩月年月雙增，股價創14年半來高
|
擎邦（6122）
|
9.82
|
受惠國內製造業投資建廠潮，取得多項統包工程大單，業績走揚
|
美時（1795）
|
9.79
|
法說報佳音，戒毒癮藥市占回升，抗血癌藥物銷美下半年將啟動
|
東哥遊艇（8478）
|
9.76
|
在手訂單排至2024年，Q2旺季可期，法人估今年將首賺逾一股本
|
大魯閣（1432）
|
9.69
|
首季轉盈、終結連五季虧損，轉機題材發威，股價漲停站上季線
|
群創（3481）
|
8.78
|
受惠現金減資、買回庫藏股題材，股價飆漲、成交量奪上市之冠
製表：鄭郁平
5月18日一分鐘弱勢股
|
公司
|
跌幅（％）
|
弱勢原因
|
能率網通（8071）
|
9.78
|
4月營收2.43億元，年減24.7％，連11個月年減，股價殺至跌停
|
旭隼（6409）
|
8.64
|
短線強彈、突破季線，惟18日高檔震盪回測季線，外資賣超99張
|
信立（4303）
|
4.87
|
4月營收年月雙減，股價連三日爆量重挫，18日尾盤急殺
|
台翰（1336）
|
3.11
|
在前波高檔套牢區壓抑下，股價開高走低、留長上影線
|
富邦媒（8454）
|
2.89
|
上檔月、季線仍呈蓋頭反壓，股價未能衝破4月底密集套牢區
|
上銀（2049）
|
2.62
|
擠下日廠躍居傳動二哥，惟三大法人大賣1,108張，股價壓回5日線
|
立積（4968）
|
2.59
|
營運受WiFi主晶片缺貨衝擊，4月營收年月雙減，摜破5日、月線
|
建達（6118）
|
2.52
|
上檔季線有壓，早盤衝高至28.85元後壓回跌破月線，法人倒貨346張
|
台半（5425）
|
2.32
|
特斯拉上海廠全面復工推遲，供應鏈承壓，三人連三賣8,062張
|
儒鴻（1476）
|
1.98
|
大客戶上修訂單，惟市場仍擔憂通膨影響消費力，股價失守500元
製表：鄭郁平
🎯工商時報IG新登場！搶先 [樂·讀] https://www.instagram.com/ctee.ig/
🎯加入工商時報Telegram頻道 https://t.me/ctee_telegram
🎯微股力達人-工商時報加關注
📱精選新聞不漏接!