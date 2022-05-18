盤前掃描｜5/18財經重點一把抓

本日重要投資情報：

（1）晶圓代工漲不停 8檔矽智財概念股喜孜孜

（2）外資唱多 台積電目標價進逼千元

（3）i15傳採用Type-C 8檔先嗨

（4）道瓊漲逾400點 費半奔漲5％



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i15傳採用Type-C 8檔先嗨

知名蘋果分析師郭明錤日前推文透露，蘋果（APPLE）明年的iPhone 15可能改採Type-C（USB-C）接口，從2012年以來的Lightning恐在今年的iPhone 14下走入歷史，藉以正面因應歐盟所支持的電子裝置統一規格，這對相關概念股帶來題材助攻…閱讀全文

道瓊漲逾400點 費半奔漲5％

聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）再次重申將延續2碼升息步調，以升息遏制通膨意志堅定。此外，美國最新經濟數據顯示，4月零售銷售連四月走揚，反映即便美國通膨揚升至40年高點，民眾依然有能力消費，美國消費支出堅挺。美債殖利率曲線趨平，美元指數跌至近2周低點…閱讀全文

美元續升 3檔電子股大摩按讚

隨美國聯準會（Fed）持續升息，強勢美元格局確立，摩根士丹利證券檢視大中華區域研究範圍中電子硬體族群，發現絕大多數都能受惠美元相對新台幣或人民幣升值環境，情境分析顯示…閱讀全文

市況冷暖 被動元件雙雄Q2保守

被動元件大廠國巨、華新科上傳營業報告書，國巨強調轉型，持續擴大利基型產品布局；華新科將聚焦紅色供應鏈對中國被動元件內需市場的影響，集團持續加入新公司作為因應…閱讀全文

晶圓代工漲不停 8檔矽智財概念股喜孜孜

晶圓代工價「漲不停」，繼龍頭台積電傳出調漲6％後，韓國大廠三星也傳擬於下半年漲價20％，法人看好晶圓代工「再吹漲價風」，與晶圓價格高度連動的矽智財（IP）廠「喜孜孜」…閱讀全文

NCC低軌衛星釋照來了 13檔供應鏈吸睛

低軌道衛星執照即將於6月開放申請，NCC於17日舉辦開放申請說明會，資本額暫訂5億元、頻率使用費比照28GHz收費，執照期限2年…閱讀全文

外資唱多 台積電目標價進逼千元

半導體族群股價啟動反攻，產業前景、漲價效應重新引發討論，高盛證券將台積電股價預期拉高到912元，進逼千金大關，里昂證券台灣區研究部主管陳鈞寧則預料…閱讀全文

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