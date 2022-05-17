電子股回神 台股收復萬六

美國10年期公債殖利率回跌、上海解封在即及勞動基金撥款入市三大利多，電子股回神，17日展現強勁反彈力道，上市半導體指數及電子指數上漲1.97％、1.53％，激勵台股重回萬六。康和證券投資總監廖繼弘表示，美費城半導體指數出現落底訊號的正背離，台積電也將收復2年線，電子股醞釀底部反彈行情。

美國10年期公債殖利率最高飆至3.20％後反轉，電子股賣壓沉重的警報解除。17日美股早盤乘勢反彈，台積電，聯電，日月光等ADR股價均大漲逾3％。

同時，市場盛傳勞動基金109年度第二次國內投資（相對報酬類型）撥款逾50億元予五大投信，資金重回電子股。

此外，今年台股第一季大賺1.16兆元，寫下最強第一季及史上第二高的紀錄，靠著台股基本面強勁利多支撐，外資對台股賣壓趨緩，17日賣超降至8.58億元，外資更連2日買超台積電，激勵股價上漲10元，達530元，電子股一片紅通通，高價電子股如矽力-KY、譜瑞-KY、力旺、祥碩、世芯-KY、國巨、玉晶光、晶心科等漲幅都在3％以上。

17日台股終場大漲155.05點，漲幅0.98％，收復萬六，達16,056.09點，美中不足為成交量僅有2,100億元，因台股已連三日大漲，投資人追價謹慎，統計台股已連三日上揚，合計上漲439.41點。

廖繼弘表示，美股及台股投資人的恐慌性拋售情緒達到頂峰後反轉，近期嗅出落底訊號，其中費城半導體指數、上市電子指數及台積電等日線的技術面呈現正背離，顯示下方低檔承接力道支撐性強，台積電股價從505元反彈後，台積電及上市電子指數上演失守2年線成功收腳，即將收復2年線的戲碼，考量創意、元太已重返季線，跌深電子股的反彈之路具有高度的想像空間。

廖繼弘強調，今年率先領跌的電子股壓力解除，台股短線挑戰4月27日低點16,219點及月線，但月線仍下彎，月線反壓沉重，接下來將逐步觀察周KD是否低檔轉強。

相較電子股的氣氛轉好，反觀上市航運指數及金融指數則收黑，因海運龍頭業者馬士基認為下半年變數多，運價將鬆動，拖累貨櫃三雄中技術面最強的長榮已失守月、季線，將下探年線支撐；至於富邦金、兆豐金則因旗下產險公司陷入「防疫險之亂」，股價持續下跌。

統一投顧董事長黎方國認為，美國Fed態度轉向偏鴿派，貨幣政策緊縮最恐慌的時程已過，市場恐慌情緒降溫，台股融資餘額減肥成功及上海逐步放寬封控管制措施，供應鏈問題緩解，主流股將由電子股領漲，台股挑戰10日線。