狂拉台積電砍殺長榮?專家揭幕後一敗筆

台股17日在台積電領軍下，帶動聯電、聯發科等電子權值股反攻，加權指數終場大漲155點，收在 16,056點，但成交值只有2,067億元。外資在集中市場持續賣超逾8億元，不過小買台積電1,627張，分析師指出，今天台積電漲10元來到530元，光一檔貢獻大盤快90點的漲點，這是政府點火衝刺520行情，但最大敗筆是成交量只有2千億左右，在缺乏追價買盤之下，拉抬護國神山，貨櫃三雄就補跌了。

今日台積電等電子權值股普遍走強，大盤無懼金融、航運族群疲弱，終場指數仍上漲155點，收在 16,056點，成交值縮至2,067億元。三大法人合計買超2.21億元，其中，外資持續賣超8.58億元；投信賣超3.48億元，終結連續23個交易日買超；自營商買超14.28億元。

萬寶投顧總監蔡明彰表示，看到台股盤中氣勢如虹，外界認為是外資積極回補，但卻跌破眼鏡，外資在集中市場賣超8億，投信賣超3億，最重要的兩大法人今天都沒買。他認為，台積電大漲是政府點火要做520行情。

蔡明彰強調，今天成交量只有2千億，這是九天以來最低的量能，在追價意願不足的情況下，預期未來反彈空間不大，由於大盤量能僅2千億，今天點火台積電，貨櫃三雄就補跌了。

他進一步解析，周一（16日）長榮、陽明、萬海下跌兇手，是全球海運巨頭馬士基說下半年的運價會跌，但是昨天歐股的馬士基和赫伯羅德股價都是上漲，今天大陸中遠海控的A股和H股都收紅，所以台灣貨櫃三雄今續跌的原因是大盤量能不足，漲了台積電就漲不動長榮。

蔡明彰認為，今年來電子股跌3成、5成的股票比比皆是，短線只是跌深反彈，而航運股價今年回檔不多，甚至之前都還是正報酬，所以近期股價反而被壓抑，但他預期市場終究會轉向產業景氣較好的股票，而非跌深反彈的個股。

（中時新聞網 吳美觀）

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