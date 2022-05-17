上櫃公司Q1稅前賺786億 年增12％

櫃買中心17日表示，上櫃公司應於111年5月16日公告申報111年第一季財務報告者共計794家皆已全數完成（不含大略-KY已獲准延期申報及申報期限為110年5月31日之金控公司）。統計上櫃公司111年第一季營收約6,635億元，較去年同期增加667億元，增加幅度為11％；另稅前淨利786億元，較去年同期增加87億元，增加12％；整體營收及獲利表現亮眼。

櫃買中心指出，上櫃公司第1季獲利較去年同期成長之公司計有512家，約占全體上櫃公司64％，獲利成長金額前三大之產業分別為半導體業、鋼鐵工業及光電業。

在每股盈餘（EPS）方面，經統計16家EPS超過5元，2元以上未達5元的公司有83家，1元以上未達2元之公司有151家，整體獲利上櫃公司共有609家，約占全體上櫃公司之77％，顯示有許多基本面穩健之上櫃公司值得投資人多加關注。

為服務投資大眾，櫃買中心網站有提供上櫃公司EPS 排名資訊，投資人可查詢櫃買中心網站（www.tpex.org.tw/上櫃興櫃公司/上櫃興櫃公司資訊/上櫃興櫃公司財務排名/上櫃公司EPS排名）。

另投資人亦可善用公開資訊觀測站之「財務報表專區」、「財務比較E 點通」或至「基本資料專區」下載電子書，快速解讀公司財務資料，或多加利用公開資訊觀測站之「財務重點專區」及產業價值鏈資訊平台（http://ic.tpex.org.tw），作為投資決策參考。

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