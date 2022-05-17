外資賣超8億 台股返萬六 強攻要靠「它」

外資賣超8億 3大法人買超2億元

外資等3大法人周二（5/17）合計買超台股2。22億元。包括外資與陸資賣超8。58億元；投信法人在台股重返萬六大關後，逢高適度調節，單日賣超3。49億元；自營商自行買賣部分係買超21。33億元，避險部分係賣超7。04億元，合計單日買超14。29億元。

（工商時報 數位編輯）

台股重返16000點 量縮成多頭隱憂

台股今天在市場對於通膨的緊張情緒稍緩下，指數開高走高，攻上16000點整數關卡，不過分析師認為，成交值萎縮至2000億元左右，恐是後續反彈能否持續的隱憂。

加權股價指數終場上漲155.05點、漲幅0.98%、收在16056.09點、成交值新台幣2067.92億元，台積電大漲近2%帶動電子股成為多頭領頭羊，包括半導體、光電、電子零組件、網通等族群表現突出；深受防疫險理賠爭議的金融股則是持續走跌，尤以富邦金、國泰金為重災區，玉山金、元大金、兆豐金走勢也相當疲弱。

受到航運業巨頭赫伯羅德（Hapag-Lloyd）及馬士基（Maersk）透露下半年運價恐有趨緩疑慮的影響，航運股今天表現也相對疲弱，類股指數大跌1.9%，且包括貨櫃三雄長榮、陽明、萬海及散裝輪慧洋-KY、裕民、新興表現相對弱勢。

分析師表示，台股今天雖拉出長紅，但卻仍未觸及10日線16119點反壓，且量能出現急縮，顯示多頭在追價之際仍戒慎恐懼，若後續未能盡速補量，恐讓反彈的力道難以持續。

分析師指出，台灣本週未有重要數據公布，而上週加權指數隨美股同步下跌，萬六直接失守，其中金融類股受到的賣壓幅度最重，跌幅超過7%。從籌碼面來看，此波台股從1月高點18619拉回至近期，跌幅約15%，而融資減幅14.1%小於大盤，顯示籌碼尚未去化完畢，台股仍需時間震盪。

不過從評價面角度，台股的低本益比與高現金殖利率，投資價值漸浮現，惟須考量國際變數未降溫，且融資餘額減幅小於大盤，台股可能仍將持續震盪走勢。

（中央社）

《盤後解析》萬六雖到手 強攻要靠「它」

台股今日開高震盪走高，電子權值股台積電(2330)、聯發科(2454)領軍衝鋒，IC設計、電池族群齊聲吶喊，推動指數不停向上攀高，重返萬六整數關卡，多頭資金有從金融族群轉往電子族群的跡象，終場加在權指數收16056.09點，續漲155.05點，總成交值減至2067.92億元；另外，在OTC方面今日表現相對強勢，明日將順勢挑戰月線，櫃買市場收195.99點，漲3.18點，總成交值611.04億元。

國泰證期顧問處協理簡伯儀說，台股今日出現反彈，維持在5日均線之上，但可惜的是反彈無量，若是後市守穩5日線，又能量縮反彈，台股應該能夠維持反彈格局，在無量的情形下，操作上並不適合大幅進場。

盤面上，今日電子股成交比重已過半達58%，電子權值大軍表態，台積電收在530元，上漲1.92%；聯發科收在841元，上漲1.94%，IC設計多頭人氣匯聚，鈺創(5351)收在漲停板68.3元、旺玖(6233)收在23.85元，上漲2.36%、創惟(6104)收在212元，上漲8.16%；立凱-KY(5227)儲能電池大有斬獲，收在漲停板66元；貨櫃三雄空方占上風，長榮(2603)回測年線，收在135.5元，下跌1.45%，陽明(2609)、萬海(2615)收盤跌幅約2~3.3%左右。

由籌碼面來看，外資昨日在現貨市場小幅賣超，在期貨市場大幅減碼空單近3000口，整體淨空單口收回到2000餘口。明日為期貨、選擇權月結算日。由技術面來看，台股雖然已連續反彈3日，但多方仍處於弱勢，受限價量能不足，短期難脫震盪整理格局，後市想要有效反攻，量能需要配合放量才行。

（時報資訊 郭鴻慧）

外資不捧場連2賣 520行情沒戲唱？

隨著美國升息靴子落地、上海迎來復商復市，市場信心逐漸回暖，台股重返萬六大關！今日外資(不含外資自營商)賣超8.5826億元，投信賣超3.4885億元，自營商買超14.2871億元，三大法人買超2.21億元。外資連2日賣超達25.72億元，累計本月來賣超670.13億元，今年來賣超達7854.88億元，投信也翻空終結連23買。由技術面來看，台股雖已連彈3日，但多方仍處於弱勢，受限量能不足，短期難脫震盪整理格局，後市想要有效反攻，量能需要配合放量才行。

美中經濟放緩疑慮加深，衝擊隔夜美股除道指外皆收黑！日韓等亞股早盤在美股期指翻紅激勵下攜手挺升，台股則有基本面當靠山，在台積電連3紅，領漲電子權值大軍強力點火下，指數開高走高、一度大漲逾180點，奔高16085點，再度挺進萬六大關，盤面上以航運及金融股相對弱勢，終場加權指數上漲155.05點為16056.09點，成交值縮為2067.92億元。

觀察盤面資金流向電子股，成交比重已過半達56%，航運則降至 15%，金融僅5.6%。電子權值股強勢表態，權王台積電(2330)穩坐首季獲利王，激勵強彈近2%收在530元，聯電(2303)跟進走揚1%重返50元，聯發科(2454)勁揚近2%，帶動IC設計多頭人氣，股王矽力-KY(6415)續漲逾3%，鈺創(5351)、創惟(6104)雙雙觸頂，旺玖(6233)、晶心科(6533)、世芯-KY(3661)聯袂攻高。

電子次族群跟上多頭步伐，太陽能族群因美國嚴查大陸太陽能洗產地，台廠望有迎轉單，聯合再生(3576)、元晶(6443)、茂迪(6244)、碩禾(3691) 達能(3686)、國碩(2406)、中美晶(5483)熱烘烘；車電族群馬力十足，立凱-KY(5227)儲能電池大有嶄獲鎖在漲停板66元，帶動康普(4739)、聚和(6509)、朋程(8255)、長園科(8038)、康舒(6282)跟著踩油門。

航運及金融人氣渙散表現疲弱，海運巨頭看淡下半年運價，航運股遭遇逆風紛紛翻船，貨櫃三雄長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)一起倒退嚕，航空雙雄華航(2610)、長榮航(2618)低空飛行，散裝族群裕民(2606)、慧洋-KY(2637)、新興(2605)、中航(2612)走勢疲弱。金融股受累防疫保單之亂及海外投資損失疑慮，近期補跌力道重，今日包括富邦金(2881)、國泰金(2882)、玉山金(2884)、兆豐金(2886)聯袂下跌逾1%。

台股今日在護國神山台積電連3紅掌舵領軍下，重返萬六城門！國泰證期顧問處協理簡伯儀表示，台股今日蘸上萬六大關，可惜的是反彈無量，若後市守穩5日線，又能量縮反彈，應該能夠維持反彈格局，在無量的情形下，操作上並不適合大幅進場。玉山投顧研究部協理湯麒國認為，台股在融資適度減少下，籌碼相對穩定，近期主跌壓力在金融族群，但先前跌幅較高的電子股已出現反彈，加上外資期貨陸續回補空單，預期只要成交量能回升到3,000億元攻擊量，就具持續反彈空間。

台股5月天已過半，上海啟動分階段復商復市，台系電子廠喘口氣，市場引頸期盼的520行情仍須量能挹注。後續須持續關注國際指標變化，如美國10年公債利率、油價等走勢，亦需留意新台幣走勢、企業財報與未來展望。在操作類股上，玉山投顧研究部協理湯麒國認為，可從國際市場動向作為關注指標，若美10年期公債殖利率不再大幅上揚，看好半導體、蘋概等電子權值有反彈機會；而在股市動盪劇烈情況下，預料資金將較青睞高殖利概念股。

(時報資訊 龍彩霖)