5月17日一分鐘強弱勢股

5月17日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

鈺創(5351)

9.98

擁通訊、車用雙引擎，H2隨變數減少與缺料舒緩，營運看好

神準(3558)

9.97

4月營收亮眼，近日投信連買，股價反攻月線及190元關卡

威鋒電子(6756)

9.97

Q1獲利創高，全年營運看將優於去年，股價重返月線

台星科(3265)

9.94

Q1三率三升，4月營收創歷史第三高，Q2營運可望續揚

明基醫(4116)

9.9

合併效應貢獻營收大幅成長，Q1 EPS飆1.97元創高

晶宏(3141)

9.77

Q1 EPS 3.23元，Q2不會比首季差，H2則將較H1好

宏捷科(8086)

8.29

WiFi晶片Q2底逐步好轉，新開發RF H2有機會逐步放量

創惟(6104)

8.16

Q1獲利年增翻6倍，EPS達3.93元，改寫單季歷史新猷

旭隼(6409)

7.5

不斷電系統終端需求強，4月單月及今年來累計營收創新高

台勝科(3532)

7.33

Q1 EPS 2.58元，投信近期連10買點火，昨再買439張

製表：方歆婷

5月17日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢原因

哲固(3434)

 7.11

賣壓大舉出籠，股價再度失守5日線，浮沉於月線之下

藥華藥(6446)

 6.96

Q1稅後虧損5.4億元，每股虧1.96元，法說後賣壓湧現

瑞基(4171)

 4.74

檢測股行情走下坡，股價沿5日線走疲，月線趨平下彎

智邦(2345)

 4.25

歐系客戶新單利多題材不給力，股價回檔、季線得而復失

慧洋-KY(2637)

 3.87

前景佳，然投信現獲利了結跡象，連2賣、累積1,771張

泰博(4736)

 3.78

因政府大量徵用快篩試劑，對共契平台訂單暫時無法供應

萬海(2615)

 3.38

外資日前大幅轉賣，籌碼有鬆動之虞，股價回落各均線下

上緯投控(3708)

 3.3

遭列注意股；股價漲多回檔，但仍站穩在各均線之上

裕民(2606)

 3.26

投信近日出現獲利了結跡象，連6賣、昨賣超1,284張

正德(2641)

 3.05

外資5月來多站賣方，累積賣超2,408張，昨賣749張

製表：方歆婷

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工商時報 方歆婷

證券產業新聞中心-證券組