5月17日一分鐘強弱勢股
5月17日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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鈺創(5351)
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9.98
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擁通訊、車用雙引擎，H2隨變數減少與缺料舒緩，營運看好
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神準(3558)
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9.97
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4月營收亮眼，近日投信連買，股價反攻月線及190元關卡
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威鋒電子(6756)
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9.97
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Q1獲利創高，全年營運看將優於去年，股價重返月線
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台星科(3265)
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9.94
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Q1三率三升，4月營收創歷史第三高，Q2營運可望續揚
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明基醫(4116)
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9.9
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合併效應貢獻營收大幅成長，Q1 EPS飆1.97元創高
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晶宏(3141)
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9.77
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Q1 EPS 3.23元，Q2不會比首季差，H2則將較H1好
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宏捷科(8086)
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8.29
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WiFi晶片Q2底逐步好轉，新開發RF H2有機會逐步放量
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創惟(6104)
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8.16
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Q1獲利年增翻6倍，EPS達3.93元，改寫單季歷史新猷
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旭隼(6409)
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7.5
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不斷電系統終端需求強，4月單月及今年來累計營收創新高
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台勝科(3532)
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7.33
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Q1 EPS 2.58元，投信近期連10買點火，昨再買439張
製表：方歆婷
5月17日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢原因
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哲固(3434)
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7.11
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賣壓大舉出籠，股價再度失守5日線，浮沉於月線之下
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藥華藥(6446)
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6.96
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Q1稅後虧損5.4億元，每股虧1.96元，法說後賣壓湧現
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瑞基(4171)
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4.74
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檢測股行情走下坡，股價沿5日線走疲，月線趨平下彎
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智邦(2345)
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4.25
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歐系客戶新單利多題材不給力，股價回檔、季線得而復失
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慧洋-KY(2637)
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3.87
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前景佳，然投信現獲利了結跡象，連2賣、累積1,771張
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泰博(4736)
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3.78
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因政府大量徵用快篩試劑，對共契平台訂單暫時無法供應
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萬海(2615)
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3.38
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外資日前大幅轉賣，籌碼有鬆動之虞，股價回落各均線下
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上緯投控(3708)
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3.3
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遭列注意股；股價漲多回檔，但仍站穩在各均線之上
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裕民(2606)
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3.26
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投信近日出現獲利了結跡象，連6賣、昨賣超1,284張
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正德(2641)
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3.05
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外資5月來多站賣方，累積賣超2,408張，昨賣749張
製表：方歆婷
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