5/17盤中熱門焦點股

今（5/17）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）立凱儲能電池大斬獲 股價攻頂

磷酸鐵鋰(LFP)正極材料商立凱-KY(5227)在官網更新2022年客戶認證進度，累計共有5家儲能與EV電池客戶完成最終認證。消息面激勵該股周二（5/17）開高走高，未幾即強勢鎖住漲停板66元，大漲10%，表現搶眼。

在磷酸鐵鋰電池已成全球主流之下，立凱-KY客戶開發也持續有所斬獲，尤以儲能領域收穫最大，立凱-KY已掌握4家進入量產的儲能電池客戶，但未來並非由立凱-KY自行生產，而是由立凱-KY授權技轉客戶量產。

總計目前立凱-KY共有41家歐美與亞洲客戶，較去年新增24家，終端應用涵蓋儲能、電動車、固態電池等領域，終端客戶與銷售市場遍及全球。其中有13家同時進軍儲能與電動車電池，專攻儲能電池客戶有8家、專攻電動車電池的有14家，另有6家固態電池客戶，與去年同期相比在各領域客戶數量均大幅增加。

立凱-KY表示，全球儲能電池已完全確認將以磷酸鐵鋰電池為發展主軸，立凱-KY認證客戶中2025年之前的出貨將絕大多數為儲能用電池。電動車用電池的認證時間遠較儲能電池為長，立凱-KY磷酸鐵鋰材料的終端客戶皆為國際車廠，所需要的認證時間與逐步提升產能的時間必然更長。可以預見，立凱-KY材料的終端應用市場在2028年之前都還是以儲能電池為主。

儘管受此限制，立凱-KY統計現有客戶的需求成長仍然十分強勁，預計2025年客戶需求將超過每年17萬噸，2028年起每年更將超過52萬噸，與目前一年僅千餘噸的出貨量相比，成長以百倍計。

立凱-KY表示，上述需求未來是由立凱-KY授權技轉客戶量產，此一佈局已經長達一年，原因為全球鋰鐵電池相關產業高度集中在大陸，引發歐美終端客戶普遍憂心產業鏈風險，促使歐美政府與電池製造商紛紛加速建立在地或國際聯盟的供應鏈。立凱-KY過去所採取的完全自製的模式，已經無法因應歐美市場未來驚人的龐大需求，因此過去一年開始商業模式的轉型，積極對外展開專利技術授權與轉移，以滿足各國客戶對產能的需求。

立凱-KY表示，此一以專利技術授權與轉移為主的輕資產商業模式，除了將有利於客戶可以自主提升產能，因應龐大需求以外，同時立凱-KY本身也可以將原來以擴廠製造的獲利模式，轉為以客戶開發為前導，繼之以技轉收取權利金的獲利模式。立凱-KY指出，目前約有10家授權對象正在進行細部磋商，將扶植其中3-5家成為年產10萬噸以上的LFP電池材料製造商，5月下旬將開始陸續對外說明一系列授權客戶的動態與市場分析。（時報資訊 葉時安）

（2）再生能源火 太陽能族群忙擴產熱呼呼

太陽能電池、模組業者，看好今年的終端需求帶動出貨動能，聯合再生(3576)前4月營收達57.55億元，年增43%；元晶(6443)前4月營收為27億元，年增70%；安集(6477)前4月營收為11.2億元，年增294%。今早太陽能族群翻紅上攻。

安集4月單月營收重回3億元大關，來到3.58億元，年增292%。安集5月董事會決議重大投資計畫，通過3.86億元，投資太陽能發電設備，預計自111年度起分階段完成投資計畫。該太陽能電站建置量約5MW~10MW，最快在明年4Q可以併網貢獻營收。

安集今年首季合併營收7.6億元元，較去年同期增加295%，營業毛利6314萬元，較去年同期增加48%，稅後淨利2138萬元，較去年同期增加105%，EPS 0.19元。首季營收雖然表現亮眼，但毛利率下滑到8.29%，主要是消化先前舊的模組訂單，而5月開始，新合約訂單的高毛利產品開始出貨，將告別低毛利訂單的壓力。安集今年持續進行產能優化，增加M6的新產業，目前整體模組產能約200MW，6月之後會再增加。

元晶首季毛利率為7.18%，EPS為0.06元，較去年第4季0.55元衰退，但較去年同期損益兩平大幅成長。元晶目前產能全開，訂單已接到第3季底，全年展望樂觀。

全球各地政府積極推動再生能源，太陽能市場需求強勁，推升元晶產能利用率持續維持滿載。元晶在去年和今年均持續擴大產線，以及提升產品規格，今年主要針對大尺寸M6以及M10進行產線擴充，全年電池與模組總產能均將分別達到1.5GW（10億瓦）。（時報資訊 任珮云）

（3）盤中熱門焦點股：

1.立凱-KY(5227)：儲能電池大斬獲，認證客戶UP授權量產，直攻漲停。

2.精剛(1584)：瞄準電動車領域，切入鋰電池報喜，最快Q4可小量生產，放量漲逾3.5%。

3.神準(3558)：4月營收亮眼，吸引投信連買相挺，早盤漲近7%，攻克月線及190元。

4.鈺創(5351)：Q1每股賺0.81元，公司樂看下半年變數減少與缺料舒緩，營運更好，股價漲近5%。

5.元晶(6443)：去年大擴產拚戰台灣太陽能模組龍頭，又挾著特斯拉概念股題材，吸引買盤搶進，早盤大漲5%，重返五日線。

6.聯合再生(3576)：Q1轉虧為盈、每股盈餘0.37元，泛綠能股獲買盤點火，卡位520行情，晨盤強彈半根停板，進逼月線。

7.AES-KY(6781)：雲端、5G及邊際運算需求成長有利後市，多方繼續向上趕路，漲逾4.5%。

8.康普(4739)：首季EPS衝上1.76元新高，獲外資連3買加持，盤初一度彈升近4%，越過昨日盤中高點，力返月線。

9.中碳(1723)：受惠全球電動車、電動大巴及儲能系統需求加溫，帶動負極材料需求量提升，Q1、4月營運繳佳績，獲外資連買點火，早盤揚升3%，衝上逾2個月高點。

10.東陽(1319)：4月、前4月獲利雙創2020年新冠疫情爆發以來的同期單月及累計新高，盤初股價一度強漲逾4%，衝近8月波段高位。

11.中鋼(2002)：外資已連17日賣超，加上昨公布6月內銷盤價平均降幅2.1%，股價持穩盤上。

12.豐興(2015)：廢鋼重挫，內銷盤價連降四周，所幸昨外資小幅回補買超，盤初股價漲約0.5%，站上5日線。

13.永豐餘(1907)：雖昨法說保守看景氣，但外資、自營商聯手轉買超計1554張，盤初股價仍彈升近2%。

14.華紙(1905)：首季連兩季虧損、紙類將續漲，昨外資回補買超141張，帶動盤初股價開高走高近3%，躍過5日線。

15.大宇資(6111)：Q1轉盈，外資連兩日買超，盤初股價漲逾2%，登上月線。

16.立隆電(2472)：財報好消息，Q1每股稅後盈餘1.68元，下半年審慎樂觀，早盤攻高2%。

17.精成科(6191)：外資積極買超，連3日合計加碼880張，今早維持反彈格局，步步靠近月線。

18.欣陸(3703)：三大事業推動營運向上，高檔有守底部墊高，早盤買單進場拚回30元。

19.旭隼(6409)：4月、前4月營收齊創新高，多方再攻一波，強拉半根漲停板。

20.長榮(2603)：首季自由現金流量王，擬配息18元、加減資退還6元，合計每股將配發24元，股價震盪上揚。

21.長榮航(2618)：納MSCI成分股，外資轉買，股價穩揚小漲。

22.鈺太(6679)：今年拚賺逾1.5個股本，股價開高走高漲約3.5%。

23.晶宏(3141)：董事長表示Q2不會比Q1差，H2更勝H1，看好2023和2024年為高度成長年，股價彈逾2.5%。

24.祥碩(5269)：估Q2與Q1營收相近，下半年新品效益與中國標案等助攻，優於去年，股價漲逾4.5%。

25.日月光投控(3711)：4月及前4月營收雙創同期新高，股價穩揚漲逾1.5%。

26.華孚(6235)：電動車鏈超補單行情可期，早盤放量漲逾3%、收復5日線。

27.泰茂(2230)：綠能產品搶市，外資持續買超，今早勁揚5.7%、躍上短均。

28.朋程(8255)：多頭聚焦二極體概念股，早盤漲逾4%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）本益比近歷史低檔 聯發科強躍雙線

聯發科(2454)近期難抵大盤下挫壓力，加上大陸智慧機市場雜音不斷，使得聯發科股價歷經一波向下修正，4月底甚至一度跌破800元大關，惟聯發科今年營運仍可望持續創高，且目前本益比低於10倍，已接近歷史低檔，比先前4G時代更低，加上高股息題材，今掀起反彈，開高走高，漲幅一度接逾2%，早盤股價最高達847元，站回5月線、月線。

聯發科順利切入美國及歐洲的5G手機市場，雖然大陸5G手機滲透率已達80%以上，但歐美、新興市場等可望跟上，5G手機出貨具成長動能，新天璣系列推出加上台積電(2330)產能支援，聯發科在Android陣營可望維持45~50%的高市占率，且2022年正式轉進4奈米製程，將有利5G晶片ASP提升，其他業務中PMIC(電源管理IC)隨手機AP出貨而成長，WiFi、ASIC(客製化晶片)等也將隨聯網環境升級而具成長動能，預期營運將續創新高。

法人表示，聯發科在5G、WiFi等通訊技術已與國際大廠並駕齊驅，2022、2023年獲利將具成長潛力，看好其今年每股獲利上看85元，值得注意的是，聯發科在4G時代聯發科平均本益比尚有15~16倍，目前本益比低於10倍已接近歷史低檔，加上具約9%殖利率，在IC設計族群中仍具吸引力。

聯發科在今年股東會年報中指出，將持續積極地投資於未來成長所需的技術，把核心的開發能力延伸至更高階的運算、高性能/低功耗的繪圖IP、供低延遲與更廣泛應用使用的5G數據機、下一世代的WiFi等，並依照不同的平台及生態體系，整合至先進的系統架構中，同時，聯發科也與晶圓代工夥伴展開先進製程及3D chiplets技術的合作，以支持這些產品的開發。（時報資訊 王逸芯）

（5）自行車雙雄Q1獲利亮眼 股價大漲

自行車雙雄巨大（9921）、美利達（9914）Q1每股均賺逾4元，獲利表現亮眼！近日外資與投信紛轉買超，雙雄17日盤中股價分別大漲3-4％，擺脫近期股價低迷的陰霾。

雙雄目前盤中價差甚小，巨大略勝一籌，盤中最高來到248元、大漲逾4％；美利達最高衝到247元，上漲約3％。

巨大集團第一季EPS達4.86元，年增7.1％，創單季歷史次高；美利達首季每股賺4.04元、年增4.66％。

巨大集團表示，雖然烏俄戰爭、通膨、零件短缺、物流以及全球疫情仍不穩定，增添經營的挑戰性，但巨大集團製造供應實力以及全球化布局，可以降低不利因素的衝擊。

4月初，捷安特昆山工廠配合當地政府防疫政策暫停生產，已於4月28日復工生產，將透過調假加班追趕產能，部分出貨也將遞延至5月，目前對全年營運尚無重大影響。（工商時報 曾麗芳）

（6）強茂、朋程攻車電 臉色紅潤

電動車、混合能源車市場全面崛起，在車輛搭載電源成長的同時，二極體亦呈現倍數成長動能。供應鏈傳出，強茂（2481）、朋程（8255）已成功打入電動車、混合能源車供應鏈，2022年出貨動能將有機會呈現翻倍跳增水準。

周二電動車相關供應鏈又活蹦亂跳，包括強茂、朋程、康普、美琪瑪與中碳等，都臉色紅潤；其中強茂與朋程開高走高，迄上午11：07的市價暫報上漲2.93%、2.81%，表現不錯。

因應全球節能減碳風氣崛起，使電動車、混合能源車市場開始快速成長，由於車輛內搭載大量電子設備，因此將需要導入更多二極體，供應鏈推估數量至少是過去傳統汽油車的數倍之多，使二極體廠近幾年大舉搶攻相關市場。

供應鏈傳出，強茂已經成功打入電動車大廠供應鏈，且目前為放量出貨階段，由於車廠不斷拉高電動車產能，向強茂預定的產能數量是2021年的倍數以上，強茂在2022年可望因此全面推高二極體出貨動能。

至於朋程在車用發電機二極體市場早已是領先者，隨著汽車大廠開始跨入混合能源車市場，朋程亦同步跨入相關市場，不僅應用在48V功率模組的產品將在第二季開始放量出貨，且應用在車用發電機的超高效二極體（ULLD）在2022年更將逐步取代舊款產品，法人推估，朋程ULLD產品在2022年出貨量至少可望三倍跳升。

據了解，由於電動車市場開始大幅崛起，二極體廠除了車輛內搭載的二極體市場訂單之外，正規畫將觸角延伸到市場同樣相當廣大的充電樁供應鏈，強茂有望在2022年端出新品搶市，至於朋程將以碳化矽（SiC）模組搶攻充電樁市場，預計2023年第一季開始量產出貨。

事實上，全球淨零碳排趨勢已經形成，各大傳統車廠都相繼推出電動車款，加上電動車品牌不斷興起，使電動車有望成為未來車市主流，加上車輛智慧化趨勢，讓車輛搭載的晶片數量只會不斷增加，同樣讓搭配使用的二極體及第三代半導體功率元件市場規模竄升。

由於需求不斷增加，觀察IDM大廠在二極體供給狀況。供應鏈指出，由於電動車及5G市場拉貨動能不減，使大多數二極體產品交期依舊未見減低趨勢，價格亦持續攀升。

因此法人看好，強茂、朋程等二極體廠在車用產品線價格有機會維持強勢水準，且在客戶拉貨動能不斷增加的同時，業績有機會持續攀升，全年營運再衝新高可期。（工商時報 蘇嘉維；工商時報 數位編輯）

（7）晶圓代工再吹漲價風 外資這樣評晶圓雙雄

亞系外資出具最新台灣半導體產業報告，指出二線晶圓代工廠開始跟隨台積電(2330)腳步調漲代工平均價格，但主要是反應成本上漲、而非強勁需求激勵，認為對晶圓代工業者營運後市略為有利，但對無法將成本轉嫁給客戶的IC設計公司不利。

亞系外資認為，儘管持續的供應鏈挑戰導致庫存大增，晶圓代工業者仍可提高價格，但若需求進一步下降風險就會浮現，並給二線廠商帶來更大壓力。對台積電(2330)及信驊(5274)維持「買進」、聯電(2303)「優於大盤」、祥碩(5269)「賣出」評等，將聯電目標價自48元調升至50元，但將台積電目標價自810元調降至755元。

亞系外資表示，續台積電自明年起將代工價格平均調升6％後，二線代工廠亦將仿效，聯電自明年1月起將整體技術製程的代工價格調升5～10％。三星電子據悉將在下半年調漲代工價格15～20％，以反應更高的材料及物流成本，漲幅較高主因先前漲幅較同業小。

同時，中芯國際亦表示有可能漲價以反映材料成本上升。亞系外資認為，雖然營運規模較小的世界先進和力積電等公司尚未提高代工價格，但鑑於目前通膨的經營環境下，確實預期代工價格會隨之上漲。

亞系外資的分析顯示，雖然折舊攤銷約占台積電銷貨成本50％，聯電為30％、世界先進為15％，但來自設備供應商的運費、能源和勞動力成本上升及新晶圓廠的建設成本，導致台積電面臨更大的成本上升壓力。原材料及上述成本上漲，也對代工廠的成本結構帶來壓力。

然而，相較於前次晶圓代工價格上漲是由各應用終端需求旺盛帶動和支撐，此波漲價更大程度反映供應鏈成本膨脹，而終端消費需求在多重宏觀逆風下有所轉弱。

鑑於持續的供應鏈中斷和運輸延遲迫使客戶故意維持高庫存水準，亞系外資預期晶圓代工廠目前能成功將成本壓力轉嫁給IC設計客戶。但如果需求繼續疲軟，認為進一步提高價格將更加困難，尤其是在較以消費電子為主的成熟製程上。

亞系外資預期明年代工價格上漲將使晶圓代工廠營收上升，但鑑於價格上漲反映採購和營運成本膨脹，對毛利率後市中立看待。雖然代工價格上漲直接轉化為無晶圓公司更高的成本，但認為信驊比產品更以消費者為主的祥碩、聯詠和聯發科更容易轉嫁成本。

亞系外資對台積電及信驊維持「買進」、聯電「優於大盤」、祥碩「賣出」評等，持續看好成熟製程占比較低的台積電、能將上漲成本轉嫁給客戶的信驊，認為對價格上漲的抵抗力相對較強。

亞系外資將台積電明後2年營收預期均調升2％、毛利率假設不變，使獲利預期同步調升2％，但因調降本益比目標倍數，而將目標價自810元調降至755元。聯電明後2年營收預期均調升4％，毛利率假設不變，使獲利分別調升4％、5％，目標價自48元調升至50元。（時報資訊 林資傑）