底部還沒到！專家曝5檔金融股有補跌壓力

台股今年從高點修正逾3000點，雖跌點與2020年疫情爆發時類似，但因花5個月緩跌，套牢逾百兆，專家提醒，本波中途反彈解套賣壓沉重，有鑑於底部未至，不排除反彈後再跌一波，示警挪威基金重押的開發金、永豐金、台新金、第一金、合庫金等5檔金融股，在大盤末跌段恐有補跌壓力。

萬寶投顧投資總監蔡明彰認為，美股3大指數道瓊、標普、那斯達克已連跌7周，下跌時間創20年最長紀錄，這肯定不是好預兆，十之七八暗示最後底部尚未來臨。

一般人注重股市的空間，卻忽略時間。2020年3月新冠疫情大爆發，大盤從11525點跌到8523點，大跌3002點，急跌反而累積套牢的成交量不多，落底的時間縮短，後來8523 點成為大底。

台股從今年最高18619點到近期低點15616點，大跌3003 點，跌點與2020年3月相同，這次是緩跌5個月，台股創1年低點，套牢逾100兆元成交量，使得中長期落底的時間延長。

美股與台股現階段都是下跌的時間拉長，中途短線反彈將遭遇強大解套賣壓，因此弱勢反彈後，或許再跌一波。但較令人欣慰的是Fed 在6月及7月的升息，是強力緊縮的尾聲，將來再跌是末跌段。

但蔡明彰提醒，當金融市場下跌的時間拉長，就會發生挖東牆補西牆的現象。由於國際級的主權基金，今年全球都賠錢，因此去拿有賺錢的台積電填補漏洞。

他以全球規模最大1.4兆美元的挪威主權基金為例，依據去年上半年持股前5大，都是美股大型科技股，分別為蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜、臉書，今年跌勢都不輕。

台積電為挪威基金第7大持股，今年來下跌 15％，跌幅較小，反而成為提款對象，因該基金也鍾情金融股，持有開發金、永豐金、台新金、第一金、合庫金等持股超過15萬張，也要留心提款壓力。

在防疫保單風波前，金融股具有升息抗通膨題材，股價今年來一度呈現正報酬，但最近少數保險公司不願理賠、失去社會公信力，兩大金控龍頭國泰金、富邦金領先破底。

蔡明彰認為，金融股成台股挖東牆補西牆的對象，富邦金、國泰金績效逆轉直下，今年來已分別下跌18％及 14％，存股族套牢，外資持股信心也受衝擊。

他研判，金融股可能在大盤末跌段進一步補跌，更提醒少數業者勿因小失大，不想理賠防疫保單，反而股價跌更兇。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 李宗莉）