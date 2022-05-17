再生能源火 太陽能族群3將翻紅衝鋒

太陽能電池、模組業者，看好今年的終端需求帶動出貨動能，聯合再生（3576）前4月營收達57.55億元，年增43％；元晶（6443）前4月營收為27億元，年增70％；安集（6477）前4月營收為11.2億元，年增294％。今早太陽能族群翻紅上攻。

安集4月單月營收重回3億元大關，來到3.58億元，年增292％。安集5月董事會決議重大投資計畫，通過3.86億元，投資太陽能發電設備，預計自111年度起分階段完成投資計畫。該太陽能電站建置量約5MW~10MW，最快在明年4Q可以併網貢獻營收。

安集今年首季合併營收7.6億元元，較去年同期增加295％，營業毛利6314萬元，較去年同期增加48％，稅後淨利2138萬元，較去年同期增加105％，EPS0.19元。首季營收雖然表現亮眼，但毛利率下滑到8.29％，主要是消化先前舊的模組訂單，而5月開始，新合約訂單的高毛利產品開始出貨，將告別低毛利訂單的壓力。安集今年持續進行產能優化，增加M6的新產業，目前整體模組產能約200MW，6月之後會再增加。

元晶首季毛利率為7.18％，EPS為0.06元，較去年第4季0.55元衰退，但較去年同期損益兩平大幅成長。元晶目前產能全開，訂單已接到第3季底，全年展望樂觀。

全球各地政府積極推動再生能源，太陽能市場需求強勁，推升元晶產能利用率持續維持滿載。元晶在去年和今年均持續擴大產線，以及提升產品規格，今年主要針對大尺寸M6以及M10進行產線擴充，全年電池與模組總產能均將分別達到1.5GW（10億瓦）。

（時報記者 任珮云）

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