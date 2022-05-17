台積電認錯行情啟動 外資兩動作露端倪

台積電今（17）日開高站上520元，不僅昨日首見外資終止連6賣，回補5,360張，美系外資今更表示，看好半導體新一波價格漲勢啟動，除2025年全球晶圓市場規模上看1,810億美元，台積電目標價也從860元上調至912元。

觀察晶圓雙雄在美ADR最新交易日表現，台積電下跌0.55美元或0.60％，收90.41美元，換算台股價格為539.1元。聯電下跌0.08美元或0.96％，收8.29美元，換算台股價格為49.43元。

根據美系外資最新報告，5G、AI、電動車和高速運算傳輸等應用，將推升半導體產業持續成長，加上新一波價格喊漲，預估全球晶圓廠2021~2025年營收複合成長率可達16％，預估2025年的全球市場規模，將較原估值暴增3成，來到1,810億美元。

同時，在這波成長循環中，美系外資認為將由28奈米以下的先進製程帶動，年複合成長率可達23％，成熟製程約為10％。

有鑑於台積電釋出長期營收年複合成長率15~20％的目標，相較10~15％的原預估值提升，該外資也看好半導體產業在未來的5年內，仍能保有高個位數的成長幅度。

近期台積電拍板明年晶圓代工價調漲，預估調幅4％~5％不等，因此美系外資維持買進評等，目標價則從860元上調至912元。

（旺得富理財網 李宗莉）

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