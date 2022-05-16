12家指標公司 首季獲利年增幅度亮眼

聯電、長榮 獲利拉響炮

台股走出上周指數創波段低陰影，16日盤勢連續第二天收漲且萬六關卡已近在咫尺，市場緊盯基本面上市櫃估公布首季財報，其中12家指標公司首季獲利年增幅亮眼，包含半導體聯電（2303）、聯發科（2454），傳產的貨櫃長榮（2603）、陽明（2609）等，近期走勢仍受到市場關注。

根據台新投顧彙整12家上市櫃指標公司首季獲利年增幅亮眼，其中電子有半導體晶圓代工聯電、IC設計聯發科、創惟，電子紙大廠元太等；至於非電子則有航運貨櫃長榮、陽明，紡纖儒鴻、線纜華新、特用化學東鹼、工具機上銀、鋼鐵大成鋼、生技快篩大廠泰博等。

半導體相關聯電、聯發科、創惟等受惠產業景氣榮景，首季獲利衝高，聯電首季稅後盈餘198.07億元、年增幅89.9％，單季EPS 1.61元；聯發科首季獲利332.61億元、年增幅30.1％，單季EPS 21.02元，創惟首季獲利3.54億元、年增幅669.2％，單季EPS 3.93元。至於近期法人積極買超的元太受惠電子紙市場需求商機，首季獲利14.61億元、年增幅25.2％，單季EPS 1.28元。

傳產業績股方面，航運貨櫃表現最出色，長榮首季獲利衝破千億元、達1,013.59億元，年增180.9％，陽明首季獲利605.77億元、年增幅也達147.1％，長榮及陽明首季EPS各衝高到19.16元、17.35元。

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