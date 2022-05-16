獲利連六季成長股 13檔吸睛

EPS季增 陽明連十增稱冠

上市櫃首季財報出爐，受益訂單強勁及新台幣貶值優勢，每股稅後盈餘（EPS）較去年第四季成長的個股高達926檔，占比過半，其中陽明（2609）、富鼎（8261）等13檔個股更有連六季以上成長表現。

今年首季受惠新興科技應用與數位轉型蓬勃發展，及地緣政治變化引發的供應鏈板塊轉移，台灣累計前3月出口值達1,209.3億美元，創下歷年單季次高，產業淡季不淡，搭配漲價效應，及新台幣單季貶值9.32角，出口導向企業持續受惠。

據統計，陽明、富鼎、南電、長榮、聯發科、泰福-KY、世界、漢磊、榮剛、光頡、力積電、哲固、安碁等13檔個股EPS連續成長季度達六到十季。其中已陽明連續十季成長獨占鰲頭，雖陽明2020年第三季才由虧轉盈，終止連六季虧損，不過早在2019年4月虧損就已逐步收斂，近年更因疫情與產業循環創造航運產業史無前例的最大行情，陽明今年首季在量價齊揚下，獲利繳出605.77億元的單季新高，每股大賺17.35元，連六季創高。

宏遠投顧指出，貨櫃航運股短線上雖因俄烏戰爭造成全球經濟成長下滑及通膨高漲，市場態度觀望，加上大陸封城導致貨櫃上船量下降，但歐美補庫存需求逐漸增加，美國總統拜登也擬降低對大陸部分商品關稅，對於獲利成長高、本益比低、殖利率高的貨櫃航運而言，本周有望迎來落底反彈的走勢。

延伸閱讀

12家指標公司 首季獲利年增幅度亮眼

上市櫃最強Q1 大賺1.16兆

目標價332元？法人喊買這檔結果曝