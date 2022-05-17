盤前掃描｜5/17財經重點一把抓
本日重要投資情報：
（1）15檔泛綠能股 卡位520行情
（2）多方埋火種 台股三訊號浮現
（3）三率三升 16檔尖兵躍多頭新寵
（4）17檔EPS創新高 法人卡位
工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。
15檔泛綠能股 卡位520行情
台股5月天已過半，大陸上海16日宣布啟動分階段復商復市，台系電子廠喘口氣，市場引頸期盼的520行情也「撥雲見日」。法人認為，台股520行情仍可期待…閱讀全文
科技股拖累 那指跌1.2％ 費半挫1.69％
通膨高溫不降、聯準會升息預期、中國經濟數據疲軟，美股四大指數漲跌互見，黃金重回1,800美元、美元自20年高點回落，10年期美債殖利率失守2.9％逼近4月底以來最低水平…閱讀全文
多方埋火種 台股三訊號浮現
法人認為，從跌深電子權值股走穩、高價股反彈行情再起，以及通膨族群回檔輪動三大趨勢來看，預期大盤補量還有再戰萬六空間…閱讀全文
10檔Q1每股淨值 重返十元以上
上市櫃公司第一季財報16日公告截止，據統計，有台揚（2314）等十家公司，第一季每股淨值回升至票面十元以上，但其中，晟鈦（3229）目前仍為變更交易方法（全額交割股）…閱讀全文
17檔EPS創新高 法人卡位
上市櫃公司第一季每股稅後純益（EPS）創下歷史新高的合計有116家，其中獲得三大法人買超的有力積電（6770）、東鹼（1708）、裕隆（2201）、台半（5425）等17檔…閱讀全文
三率三升 16檔尖兵躍多頭新寵
上市櫃首季財報16日全數公告，統計單季毛利率、營益率、稅後純益率同步優於去年同期及第四季，繳出「三率三升」佳績，且篩選5月以來獲三大法人積極加碼…閱讀全文
Q1財報揭曉 五天王各擅勝場
上市櫃公司首季稅後盈餘1.16兆元創同期新高，財報五大天王出籠，獲利王、績效王、成長王及轉機王分別由台積電、大立光、華鎂鑫及長榮航奪下，此外…閱讀全文
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