Q1財報揭曉 五天王各擅勝場

上市櫃公司首季稅後盈餘1.16兆元創同期新高，財報五大天王出籠，獲利王、績效王、成長王及轉機王分別由台積電、大立光、華鎂鑫及長榮航奪下，此外，帳上可運用資金最充沛的自由現金流量王由長榮拿下冠軍寶座。



台積電受惠先進及成熟製程產能滿載、代工漲價效應發酵、新台幣兌美元匯率貶值「三大利多」激勵，首季大賺2,027.33億元，年增45.13％，連三季創高。後續第二季將持續受惠HPC（高效能運算）、車用需求，營收估將落在176～182億美元，再創新高可期。



績效王寶座由大立光以每股盈餘（EPS）41.3元奪得，單季獲利55.13億元，較去年同期小幅成長3.73％，創五季新高；然首季營收守在100億元關卡，第二季在大陸封城、供應鏈不順等利空夾擊下，公司對5月營收仍舊保守看待。



另外，成長王則為光碟片預錄廠商華鎂鑫，本業持續虧損，單季營業損失突破千萬元，惟業外收入（處分待出售非流動資產淨利益入帳）5,870.1萬元，推升首季獲利達4,595.6萬元。



自由現金流量王則由長榮海運拿下，受惠獲利良好，加上船隊也已陸續就位，目前坐擁高達1,145.45億元自由現金流量。而豐沛的現金流量「肥水」，公司不僅擬配發現金股利18元，還要加上減資退還6元，合計每股將配發24元。



儘管客運市場尚未完全復甦，惟國際航空客運解封趨勢漸明，航空業陸續啟動增班，加上海轉空效應延續，長榮航也成功以33.5億元的獲利成績，笑納轉機王頭銜，狠甩去年同期大虧21.97億元陰霾；第二名則是同業華航，雙雄獲利較去年同期轉盈之差額達55.47、40.92億元，預期疫後國際解封，營收動能看漲。



富邦投顧董事長蕭乾祥指出，權王台積電近期持續企圖縮腳回穩，對台股醞釀跌深技術性反彈將有一定助益，且其在HPC、物聯網（IoT）及車用電子領域競爭優勢強勁，加上3奈米先進製程市占率持續擴大，後市營運可望受惠先進製程趨勢。



台新投顧副總經理黃文清則指出，台股上周就出現落底反彈跡象，本周可望重返「萬六」，隨市場已初步反應首季財報利多及第二季大陸封城利空，投資人現階段應轉而關注下半年旺季效應可望顯現之族群，包括半導體晶圓代工、資本支出受惠股、電動車等。