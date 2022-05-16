5月16日一分鐘強弱勢股

5月16日一分鐘強勢股

公司

漲幅(%)

強勢原因

晶彩科(3535)

9.98

前4月EPS達1.6元，超越去年全年，股價大漲

兆遠(4944)

9.96

決議通過減資50%，今年第4季停產旗下藍寶石基板

淘帝-KY(2929)

9.90

營運走出谷底，Q1單季轉盈，EPS為0.21元

矽力-KY(6415)

9.90

大陸新能源車需求提升、去美化利多，車用產品增添營運動能

盛弘(8403)

9.88

首季EPS達1.02元，獲利及EPS同步創下同期新高

三福化(4755)

8.60

首季EPS達3.24元，創歷史新高，新產將於Q3開出

高端疫苗(6547)

8.33

高端新冠肺炎疫苗WHO團結試驗已進入數據分析階段

三陽工業(2206)

7.24

Q1EPS 1.25元，宣布實施庫藏股，預計買回6千張

台康生技(6589)

6.35

台康生技連三季獲利，汐止廠5月中旬重啟運作

上緯投控(3708)

6.23

大陸今年能源政策對風電裝機優於去年裝機量47.57GW

製表：王淑以

5月16日一分鐘弱勢股

公司

跌幅(%)

弱勢因素

潤泰材(8463)

9.92

第一季虧損7141萬元，EPS-0.48元，股價跌停

威潤(6465)

7.42

威潤Q1EPS-0.64元，連兩季虧損，股價重挫

永豐餘(1907)

7.41

永豐餘Q1獲利衰退，EPS為0.15元，股價回跌

廣達(2382)

6.94

第一季三率三降，EPS僅1.75元，失望性賣壓

愛普*(6531)

6.51

Q1EPS降至3.53元，為近四季低水準，股價續跌

琉園(9949)

5.83

營運低迷，Q1EPS為-0.22元，由盈轉虧

勝昱(4304)

5.22

Q1虧損，EPS -0.37元，由上季5.06元高峰走低

大學光(3218)

4.84

Q1EPS為2.8元，單季新高，Q2將因封城受到干擾

元創精密(3685)

-4.76

元創精密Q1EPS為0.01元，低於上一季，股價走弱

貿聯-KY(3665)

4.56

併購＋長期動能挹注，首季獲利寫同期新高，漲多回檔

製表：王淑以

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工商時報 王淑以

證券產業新聞中心-證券組