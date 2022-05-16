5月16日一分鐘強弱勢股
5月16日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅(%)
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強勢原因
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晶彩科(3535)
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9.98
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前4月EPS達1.6元，超越去年全年，股價大漲
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兆遠(4944)
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9.96
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決議通過減資50%，今年第4季停產旗下藍寶石基板
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淘帝-KY(2929)
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9.90
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營運走出谷底，Q1單季轉盈，EPS為0.21元
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矽力-KY(6415)
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9.90
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大陸新能源車需求提升、去美化利多，車用產品增添營運動能
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盛弘(8403)
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9.88
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首季EPS達1.02元，獲利及EPS同步創下同期新高
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三福化(4755)
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8.60
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首季EPS達3.24元，創歷史新高，新產將於Q3開出
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高端疫苗(6547)
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8.33
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高端新冠肺炎疫苗WHO團結試驗已進入數據分析階段
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三陽工業(2206)
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7.24
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Q1EPS 1.25元，宣布實施庫藏股，預計買回6千張
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台康生技(6589)
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6.35
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台康生技連三季獲利，汐止廠5月中旬重啟運作
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上緯投控(3708)
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6.23
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大陸今年能源政策對風電裝機優於去年裝機量47.57GW
製表：王淑以
5月16日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅(%)
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弱勢因素
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潤泰材(8463)
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9.92
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第一季虧損7141萬元，EPS-0.48元，股價跌停
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威潤(6465)
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7.42
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威潤Q1EPS-0.64元，連兩季虧損，股價重挫
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永豐餘(1907)
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7.41
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永豐餘Q1獲利衰退，EPS為0.15元，股價回跌
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廣達(2382)
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6.94
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第一季三率三降，EPS僅1.75元，失望性賣壓
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愛普*(6531)
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6.51
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Q1EPS降至3.53元，為近四季低水準，股價續跌
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琉園(9949)
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5.83
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營運低迷，Q1EPS為-0.22元，由盈轉虧
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勝昱(4304)
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5.22
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Q1虧損，EPS -0.37元，由上季5.06元高峰走低
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大學光(3218)
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4.84
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Q1EPS為2.8元，單季新高，Q2將因封城受到干擾
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元創精密(3685)
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-4.76
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元創精密Q1EPS為0.01元，低於上一季，股價走弱
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貿聯-KY(3665)
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4.56
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併購＋長期動能挹注，首季獲利寫同期新高，漲多回檔
製表：王淑以
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