航海王遇逆風 台積電回神 12檔氣色佳

台股今（16日）加權股價指數收盤報15,901.04點漲68.5點，漲幅0.43％，成交量為2,389.66億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計晶彩科、大將、兆遠、盛弘等12檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以電纜、化工及半導體類股波動最大，分別上漲2.48％、1.64％及1.33％，造紙、航運類股跌幅明顯，下跌2.93％、2.44％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達7％的有11檔，漲幅前十名中有8檔皆觸及漲停，依序為晶彩科（3535）、大將（1453）、淘帝-KY（2929）、矽力-KY（6415）、全球（4540）、新天地（8940）、連宇（2482）、大統新創（1470），其餘兩檔為三洋實業（1472）、三福化（4755）。

上市股今跌幅超過4.5％的有14檔，前10名有觸及跌停的潤泰材（8463），其餘為永豐餘（1907）、同開（3018）、廣達（2382）、愛普*（6531）、峰源-KY（6807）、潤弘（2597）、全友（2305）、佳和（1449）、倫飛（2364）。。

上市成交量前10名個股依序為群創（3481）、長榮航（2618）、長榮（2603）、聯電（2303）、華新（1605）、新光金（2888）、華航（2610）、陽明（2609）、開發金（2883）、東鹼（1708）。

上櫃有14檔5％以上漲幅，漲幅前10名中有兆遠（4944）、盛弘（8403）、淳紳（4529）、久正（6167）等四檔觸及漲停。其餘為高端疫苗（6547）、台康生技（6589）、擎亞電子（8096）、精星（8183）、燦星旅（2719）、洛碁（8077）。

今日上櫃有14檔股票有4.7％以上跌幅，跌幅前10名有華鎂鑫（8087）一檔觸及跌停。其餘為飛寶企業（4413）、威潤（6465）、信立（4303）、臺龍（6246）、琉園（9949）、台寶生醫-新（6892）、易發（6425）、明係（6804）、勝昱（4304）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、元太（8069）、台半（5425）、創惟（6104）、榮剛（5009）、正德（2641）、宇智（6470）、擎亞電子（8096）、惠光（6508）、中美晶（5483）。

延伸閱讀

5/16盤中熱門焦點股

5/16上、市櫃企業新聞快報

法人喊買喚不回 陽明盤中跌幅達4％

台積探底危機已解？他爆恐怖地板價

台股短線反彈見曙光 押寶六題材再領風騷