台股短線反彈見曙光 押寶六題材再領風騷

近兩周那斯達克指數呈現加速趕底走勢，不但摜破前波低檔支撐，11,000點整數關卡也一度岌岌可危，這波殺盤蔓延全球，台股也難以倖免，加權指數沿著5日線直墜，上周低點來到15,616點，與年線乖離點數來到1,767點，創下新冠疫情後的紀錄。第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中表示，從年初的高點最大跌幅達15.7％，近一個半月則跌掉了2,076點，雖然多頭還沒有找到全面反攻的條件，但股價已充分甚至過度反應當前所知的利空，如果按照歷史經驗，當指數與年線乖離逾1,600點，未來1～6個月的平均反彈幅度介於13.8％～25.3％。

美國通膨高掛，景氣衰退疑慮升高，法人、大戶退，散戶卻勇往直前，台股籌碼陷入混亂，引發這波多殺多走勢，也限制了大盤反彈力道。不過，第一金台灣核心戰略建設基金經理人張正中認為，籌碼與量價面雖尚未浮現底部訊號，但波段跌深，整體本益比已滑落至11.4倍附近，多數績優成長股殖利率超過5％以上，將吸引部分長線與搶短買盤進場，醞釀跌深打帶跑行情。

從技術指標分析，張正中指出，觀察過去12年，短線盤勢急跌與年線乖離點數逾1,600點三次經驗，1個月後回彈幅度至少有9.58％，6個月後也有11.77％。換言之，在未來1～6個月期間，或許大盤仍有回測15,600點壓力，但反彈回攻的機會也不低。

至於選股方向，業績成長與殖利率固然是當前選股的大準則，不過，張正中認為，從全球政經環境的改變下手也很重要，因為每一次的重大歷史事件，往往伴隨投資趨勢的轉變，故建議投資人可以鎖定「資訊及數位、資安卓越、綠電及再生能源、民生戰備、精準健康、國防戰略」六大台灣核心戰略領域，領先佈局全球產業的核心，未來將成為「台股的新主流。」

（時報記者 任珮云）

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