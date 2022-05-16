5/16盤中熱門焦點股

今（5/16）日盤中熱門焦點股摘要，僅供參考：

（1）台積電早盤一度大漲13元 市值增3370億元

美股上週五大漲，費城半導體指數上漲5.06%，台積電ADR上揚3.73%。台積電今天股價同步走高，早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元。

美股上週五勁揚，道瓊工業指數上漲466.36點，漲幅1.47%；那斯達克指數上揚434.04點，漲幅3.82%；費城半導體指數143.157點，漲幅5.06%。

台積電美國存託憑證（ADR）上揚3.27美元，達90.96美元，漲幅3.73%，市值達4717.51億美元，超越嬌生（J&J）及聯合健康集團（UnitedHealth Group），重登全球第9位。

台積電今天股價表現強勁，早盤達新台幣524元，上漲13元，市值增加3370億元，攀高至13.58兆元，貢獻大盤指數約108點。

台積電上週在外資持續賣超3萬4933張，股價走勢震盪，13日收在511元，單週下跌17元，跌幅3.22%，台積電股東人數不減反增，進一步攀升至135萬592人，再創新高，單週增加1萬9311人。（中央社）

（2）第一季獲利同期新高 家登走堅

隨著全球半導體廠新增產能陸續開出，晶圓載具及光罩盒今年以來持續供不應求且調漲價格，包括台積電、英特爾等國際大廠全力擴建支援極紫外光（EUV）先進製程產能，極紫外光光罩盒（EUV Pod）拉貨動能強勁，晶圓傳載方案廠家登（3680）受惠於接單強勁，第一季稅後淨利1.94億元創下同期新高，每股淨利2.32元優於預期。

基本面轉機氣象明朗，刺激家登股周一開出高盤，迄上午10：07的市價暫報220.5元，上漲2.32%，而盤中最高價曾觸及228元，表現穩健。

家登公告第一季合併營收季減14.4％達10.25億元，較去年同期成長58.9％，毛利率季減0.7個百分點達46.5％，較去年同期提升13.5個百分點，營業利益季減15.7％達2.41億元，與去年同期相較成長逾3.9倍，歸屬母公司稅後淨利季減4.4％達1.94億元，較去年同期成長逾5.5倍，每股淨利2.32元。

家登第一季合併營收為歷年同期新高，稅後淨利亦為歷年新高及季度獲利歷史第三高，第二季接單維持強勁，4月合併營收月減10.6％達3.66億元，較去年同期成長120.6％，累計前四個月合併營收13.90億元，較去年同期成長72.9％。法人看好家登今年晶圓載具及光罩盒產能已被客戶預訂一空，營運將維持逐季成長。

家登董事長邱銘乾在營運報告書中指出，家登於去年完成EUV Pod最後一塊全球關鍵客戶拼圖，再次成功取得全球先進製程半導體領導廠關鍵訂單，家登量身打造EUV Pod專屬生產基地，並克服所有障礙，相容於全球各國不同的產線配置與在地自動化機台，完成全球布局，未來成長可期。

邱銘乾表示，家登成熟及先進製程專用12吋前開式晶圓傳送盒（FOUP）已正式通過全球大客戶認證，取得訂單並進入量產階段，並隨著良率進步不斷提高產能。

晶圓載具去年下半年開始，隨著原物料短缺及成本上揚，致使市場開始供不應求，家登視危機為轉機，提供客戶降低供應鏈險的最佳選擇，並由後進者一躍於領先者行列，逐步擴展全球市占。

邱銘乾表示，全球半導體高階製程資本支出持續增加，EUV設備機台供不應求，家登今年光罩載具成長將帶動整體集團獲利表現。

再者，晶圓載具預期爆發成長，家登12吋FOUP針對全球關鍵客戶不同製程需要開發完成對應產品，今年在關鍵客戶銷售上已取得大量出貨實績並挹注營收，隨著愈來愈多前後段客戶採用家登12吋FOUP，目前產能已被客戶全年預訂，代表今年在晶圓傳載市場取得關鍵地位的重要里程碑。（工商時報 涂志豪；工商時報 數位編輯）

（3）盤中熱門焦點股：

1.台積電(2330)：13日外資賣超縮手、本土法人轉買，加上ADR大漲3.73%，今盤初股價強彈逾2.5%，躍過5日線，領漲大盤。

2.晶彩科(3535)：Q1營運寫佳績，4月每股賺0.51元，積極拓展AI AOI檢測設備，早盤一度放量觸頂，衝上逾2年半高價。

3.矽力-KY(6415)：首季獲利創次高，每股淨利16.74元，訂單能見度看到2023年，股價漲停2720元坐穩股王寶座。

4.三陽工業(2206)：首季EPS 1.25元、年增7成，今啟動庫藏股，盤初放量大漲逾7%，短均一次收復。

5.台勝科(3532)：首季每股盈餘2.58元，近期獲投信連買點火，晨盤放量彈升逾半根停板，站上1個月高點。

6.三福化(4755)：MSCI半年調入列全球小型指數新增成分股，晨盤放量一度大漲7%，躍上月線。

7.聯電(2330)：Q1每股賺1.61元超預期，Q2營收續成長，外資連8日買超，13日三大法人聯手買超20217張，盤初股價續漲逾2%，逼近50關。

8.力積電(6770)：4月營收靚，13日三大法人聯手買超2579張，盤初股價續漲逾3%。

9.怡利電(2497)：上海今起復商復市，概念股生氣勃勃，股價開高走高逾4%。

10.耿鼎(1524)：首季獲利倍增，近期融資券餘額明顯增加，外資連兩日買超，盤初人氣不墜，股價續漲約2.5%。

11.宏致(3605)：看好今年網通、車用需求，2022年營收拚雙位數成長，股價脫離底部，早盤漲幅近5%。

12.欣興(3037)：首季獲利、每股純益連兩季創新高，股價站穩5日線上，成功回補5月6日向上跳空缺口。

13.凡甲(3526)：復工後訂單狀況良好，力拚恢復正常營運，加上外資連續加碼，叩關170元拿下5日、10日與月線。

14.宏亞(1236)：處分不動產入帳，Q1獲利創史上新高，EPS 3.89元，早盤攻高3%。

15.太設(2506)：資產活化獲利進補，高檔區震盪整理結束，成功突破反壓上漲約2%。

16.合晶(6182)：矽晶圓供需吃緊，首季全球矽晶圓出貨面積再創單季新高，上周五獲三大法人聯手買超7784張，早盤走揚2%，站回60元。

17.環球晶(6488)：矽晶圓需求仍吃緊，公司產能維持滿載狀態，毛利逐季走高趨勢不變，早盤走高4%，站穩月線。

18.元太(8069)：Q1每股盈餘1.28元，18日舉行法說吸引買盤先卡位，晨盤價量俱揚走高4%，收復各短均線。

19.智原(3035)：4月營收續創新高，對今年營收逐季創高、全年營收年增逾60%抱持樂觀看法，股價續彈逾4%。

20.信驊(5274)：第一季獲利再度改寫新高，每股淨利13.64元，法人看好全年營運持續創高，股價續彈逾5%為股后。

21.創惟(6104)：第一季營運刷新單季新高，每股純益3.93元，法人買超，股價站回200元關卡。

22.凌陽(2401)：第一季每股繳出近7年來單季次高，車用進補，訂單旺到年底，股價漲逾2%。

23.新唐(4919)：第一季毛利率43.9％，法人看好毛利率持續提升，給予「買進」投資評等，股價一度大漲逾5%。

24.新天地(8940)：不畏疫情衝擊，首季獲利翻1.7倍，EPS達0.73元，轉虧為盈，股價強攻漲停。

25.豆府(2752)：首季每股賺2.69，寫歷年同期新高，股價大漲逾3%。

26.廣達(2382)：陸封城衝擊PC、NB產業，Q2保守看待，外資齊砍目標價，今早應聲下挫逾6.5%。

27.金雨(4503)：合併、私募齊發，擴大營運布局，盤初一度漲逾5%，企圖收復季線。

28.和碩(4938)：上海廠復工，Q2營運壓力有望減輕，早盤站穩盤上。

29.大同(2371)：Q1本業轉盈，加碼投資太陽能事業，早盤放量漲逾3%。

30.東哥遊艇(8478)：在手訂單排至2024年，全年有望首見賺逾1股本，早盤一度漲逾5%。

(時報資訊 李慧蘭)

（4）今年獲利挑戰一個股本 德微昂揚

德微（3675）首季 EPS 2.44元，較去年同期倍數成長，今開高走高，迄上午10：24的市價暫報312.5元，上漲4.17%，表現不錯。

二極體廠德微搶先公布4月營收驚艷市場，在車用電子、工控等產品組合貢獻下，單月營收達1.88億元，月增0.4％、年增10.4％，持續改寫公司成立以來單月營收歷史新高；累計前四個月營收也達7.16億元，年增15.7％。

展望第二季，法人則指出，受惠自動化封裝產能提升、子公司五吋晶圓產能如期陸續順利轉換兩大利多，德微毛利率有望再向上推升，加上其生產基地位於台灣，未受大陸封城因素衝擊，整體仍樂觀看待第二季營收、獲利表現。

德微今年將全力衝刺業績的成長動能，公司導入5吋晶圓製程、自動化封裝，以及建立數據一致性等三大方針，將可望替2022年、2023年營運帶來明顯的成長動能。

法人看好，德微2022年獲利將挑戰一股本，2023業績將具備再創新高的表現，使德微業績在5G、車用帶動下逐步攀上高峰。（工商時報 數位編輯）

（5）獲選為WHO團結疫苗試驗 高端走路有風

高端疫苗日前公布最新財報，首季營業收入為3億2663.4萬元，稅前淨損1億4036.8萬元，每股虧損0.66元。不過高端去（2021）年營收32.8億元，歸屬於母公司業主淨利達14.1億元，年度每股稅後盈餘係6.65元。

據悉，高端受惠旗下新冠疫苗獲巴拉圭緊急使用授權，累計至首季期末總資產已達52億2763.1萬元、總負債6億3144.8萬、歸屬於母公司業主之權益45億9618.3萬元。

高端新冠肺炎疫苗日前已獲選為WHO團結疫苗試驗，並由WHO主導與出資，在菲律賓、哥倫比亞、以及馬利共和國，進行傳統安慰劑對照之疫苗有效性第三期臨床試驗，公布時間仍未確定。

高端獲選為WHO團結疫苗試驗，短期激勵股價適度向上修正，近日已從低檔195元止跌反彈；該股周一（5/16）開高趨堅，迄上午10：16的市價暫報229元，大漲6.02%，表現不錯。（工商時報 數位編輯）

（6）今年營收年增上看逾60％ 智原展歡顏

IC設計服務廠智原（3035）公告4月合併營收11.21億元續創歷史新高，對今年營收逐季創高、全年營收年增逾60％抱持樂觀看法。消息面激勵該股周一（5/16）開高之後欲小不易，迄上午10：03的市價暫報264.5元，上漲2.92%，表現不錯。

智原今年持續衝刺28奈米製程委託設計（NRE）接案及矽智財（IP）布局，並宣布超高速乙太網路（Gigabit Ethernet，GbE）實體層矽智財（PHY IP）完成聯電28奈米28HPC+製程矽驗證，可望擴大網通應用特殊應用晶片（ASIC）接單動能。

智原第一季合併營收32.07億元，歸屬母公司稅後淨利6.70億元，較去年同期成長逾2.9倍，單季獲利超過去年獲利一半以上並創歷史新高，每股淨利2.70元。智原看好第二季營收續創新高，4月合併營收月增1.5％達11.21億元，較去年同期成長100.8％，累計前四個月合併營收43.28億元，與去年同期相較成長106.8％優於預期。

智原過去幾年NRE接案以40奈米至90奈米製程為主，去年到今年開始大量轉進ASIC量產，40奈米占第一季ASIC量產比重達25％，55奈米至90奈米占ASIC量產比重達41％。而隨著NRE接案開始快速跨入28奈米以下世代，第一季占比高達66％，預期28奈米ASIC量產比重會快速拉升，今年新的ASIC量產開案中，40奈米及28奈米占比將達八成。

IC設計服務廠商的ASIC量產占營收比重拉高後，普遍來看都會壓抑毛利率表現，但智原的商業模式與同業不同，NRE接案主要採用自有IP，所以隨著NRE轉為ASIC量產，IP權利金收入隨之拉高，這也是為何智原得以維持高毛利率的主要原因。

智原去年到今年積極投入28奈米IP開發，去年完成基於聯電28HPC／HPC+製程的影像與顯示高速介面IP，以及基於聯電28HPC+製程的可編程16G SerDes IP，此次宣布完成聯電28HPC+製程的GbE PHY IP矽驗證，可提供ASIC設計服務或IP授權使用，協助客戶開發工業級網路交換器、住宅閘道器、xPON、存取層交換器 、路由器與工廠自動化等應用晶片。

智原營運長林世欽表示，智原的Gigabit與Fast Ethernet PHY解決方案大量使用於ASIC設計服務專案與IP授權，在網通與工控應用領域累積豐富量產經驗。這次推出的GbE PHY IP是市場上少有的28奈米解決方案，可望滿足各方客戶需求。智原也將持續投入開發，提供更多關鍵IP解決方案，以協助客戶在多樣市場贏得商機。（工商時報 涂志豪 ；工商時報 數位編輯）

（7）3外資評股王 目標價差3,800元原因曝

3家外資針對矽力-KY（6415）出具最新研究報告，多看好PMIC（電源控制管理IC）持續供不應求，惟依舊有外資憂心消費市場的疲軟仍有影響，其中以美系外資維持6,200元目標價最高，另外2家美系、亞系外資則分別給予2,500元、2,400元目標價。

美系外資表示，矽力-KY第一季財報不俗，目前訂單能見度已經從3個季度上升到1年，各產品需求面仍很強勁，包括汽車、伺服器和電信客戶均要求更高的出貨，而工業需求穩健，矽力-KY也和客戶簽訂長約，在供應不足的情況下矽力-KY擁有定價權，透過產組合優化以及技術升級將有利於其下半年、2023年持續改善毛利率，另外，市場擔憂，矽力-KY在2021年有39％的營收貢獻來自消費市場，但矽力-KY已將其客戶組合從大陸中小企業向國際企業轉移，優先供應專有產品，整體來說，受惠受國際、大陸客戶和新能源汽車等領域持續成長。故維持矽力-KY加碼評等、目標價6200元。

另一家美系外資表示，矽力-KY第一季利潤率略弱，已經連續兩個季度的毛利率受到庫存天數（DOI）侵蝕，第一季庫存天數自去年自第四季的85天增加到96天，但汽車、工業需求依然強勁，單季毛利率下降0.4個百分點主要是因為較高的代工成本。

展望第二季，矽力-KY第二季營收預計會再成長10~20％，全年收入維持增長20~30％目標不變，矽力-KY目前也持續為下半年爭取額外的產能。目前矽力-KY對PMIC仍有定價權力，客戶端依舊願意支付更高費用爭取更多產量，矽力-KY認為全年的庫存水位將保持在低水位，也上海封控影響有限，目前訂單能見度12個月，尤其在雲端、計算、數據中心等應用。故維持矽力-KY加碼評等、目標價2500元。

亞系外資表示，矽力-KY第一季財報符合預期，並無驚喜，第二季營收逾其成長10％~20％，同樣在預期內，矽力-KY也重申全年營收成長20％-30％需求不變，隨著能見度的擴大，目前PMIC依舊無法滿足需求，矽力-KY持續看好伺服器、車用領域需求，惟此恐依舊不足以抵消消費市場的逆風，服務器、汽車佔比2022年營收僅3％。故維持矽力-KY評等、目標價2400元。（時報資訊 王逸芯）