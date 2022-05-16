5/16上、市櫃企業新聞快報

今（5/16）日上、市櫃企業新聞快報：

1.東陽（1319）自結4月合併稅前淨利2.05億元、年增466％，累計前4月合併稅前淨利5.92億元、年增72％，每股稅前淨利0.98元，4月與前四月獲利分別創下2020年新冠疫情爆發以來，單月與同期新高紀錄，凸顯營運已經回升至疫情前水準。

2.富驊(5465)第1季每股盈餘為0.42元，年增82.6%，受益於世界雲端伺服器、海量(Hyper scale)伺服器及超級電腦等品牌客戶持續加單，富驊預期，第2季獲利仍可較去年同期大幅增加，2022年獲利將較2021年大幅成長。

3.造紙大廠正隆(1904)受淡季需求較淡、產品報價未能反映成本上漲影響，2022年首季歸屬母公司稅後淨利「雙降」至7.42億元、每股盈餘（EPS）0.67元，為近2年半低點。不過，公司4月營收表現相對穩健，對第二季需求回溫審慎樂觀看待。

4.嘉威生活(3557)公布第一季財報，旺季需求顯現，加上產品價格反映原物料成本而調升，第一季合併營收20.35億元，創下史上新高，稅前淨利3.1億元，同樣創下歷史新高，因所得稅較去年同期增加，稅後歸屬母公司業主淨利2.42億元，為歷年次高，每股盈餘3.02元。

5.受到國際廢鋼原料行情大跌影響，豐興(2015)16日宣布，調降本周廢鋼和鋼筋產品價格，每公噸降500元，惟型鋼產品維持平盤。

豐興調降價格後，廢鋼每公噸收購牌價為13,000元，鋼筋每公噸牌價為23,300元，型鋼每公噸牌價維持28,600元。

6.半導體載具廠家登(3680)受惠光罩、晶圓載具價量俱揚且供不應求，配合業外匯兌收益助攻，2022年首季淡季不淡，歸屬母公司稅後淨利1.94億元、每股盈餘（EPS）2.32元，雙創同期新高、歷史第三高。在三大產品線同步暢旺下，公司有信心今年再創營運高峰。

7.空投夢想家網站透過網頁販售Airdrop Houses(AH)空投夢想家NFT，打出購買NFT就可以抽房產，並在網頁下方列出知名建商，長虹(5534)、遠雄(5522)集團、麗寶集團嚴正否認，都表示並沒有合作關係。

8.迎接解封商機，台灣虎航今(16)日迎接第16批的客艙組員加入，此為自2020年受到疫情影響後，首度恢復客艙組員的培訓，正式為下半年放寬邊境進行人才儲備。今日的開訓典禮中，台灣虎航總經理張明瑋也特別親臨現場，勉勵所有培訓客艙組員，並期許每一位都能順利通過課程。

9.航運股在去年5月底到7月上旬上演股價乘風破浪的漲倍行情；今年第一季也曾引領台股反攻。貨櫃航運三雄第一季獲利同創新高，今年營運續拚新高，散裝族群第二季也有不淡之表現，能否再演出揚帆再起的行情受到市場關注。

貨櫃三雄第一季受惠運價維持高檔，包含長榮(2603)、陽明(2609)及萬海(2615)首季營收及獲利都創下新高。

10.杏一（4175）受惠社區型門市綜效發揮及防疫商品熱銷，第一季稅後淨利達3,085萬元，年成長近2成，EPS0.86元，顯然已揮別過往受疫情衝擊醫院型門市業績而致使整體營運下滑的情況。

11.台股近期表現震盪，財政部長蘇建榮今天在立法院受訪重申，台股基本面相當穩健，國安基金會密切關注國際政經情勢發展。