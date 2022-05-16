盤前掃描｜5/16財經重點一把抓
本日重要投資情報：
（1）15檔高殖利率股 買盤簇擁
（2）廣達遭外資集體砍價 滙豐啟動降評
（3）抵禦雙逆風 外資點名二族群反彈扮先鋒
（4）全球搶糧 散裝船運價飛漲
工商時報為您精選今日不得不知的財經資訊，開盤前掌握投資先機。
抵禦雙逆風 外資點名二族群反彈扮先鋒
台股接連遭匯豐、高盛、瑞信證券降評，MSCI明晟又調降台股權重攪局，市場再度拉響主動與被動型資金恐出逃的警報，歸納外資圈最新基本面研究觀點…閱讀全文
全球搶糧 散裝船運價飛漲
俄烏戰爭演變成全球糧食危機，七大工業國（G7）矢言反擊俄羅斯發動的「小麥戰爭」，將緊急協助烏克蘭穀物出口；同時，印度、北美等極端氣候影響收成…閱讀全文
15檔高殖利率股 買盤簇擁
國際股市面臨評價及預期獲利的雙重調整壓力，不過上市櫃公司去年賺得盆滿缽滿，今年有望配發史上最大規模的現金股利，加上5月底前仍有近400家公司將召開股東會…閱讀全文
UST崩盤 央行警告莫亂入加密幣
全球加密資產之一的UST近周市值崩跌逾九成，央行在臉書重批這恐是整體加密市場的「雷曼時刻」（Lehman moment），並引用國際輿論警告國人莫亂入龐氏騙局…閱讀全文
廣達遭外資集體砍價 滙豐啟動降評
PC大廠廣達（2382）法說會釋出筆電第二季出貨量季減二成保守觀點，加上其他筆電品牌大廠態度同轉保守，出貨下滑已成定局，外資集體下修廣達目標價…閱讀全文
有基之彈！大咖按讚這2檔
台股連續下挫後，13日終於反彈，加權指數雖未收復「萬六」關卡，幸好股價大幅回檔的電子、傳產優質股初見止穩跡象，ABF指標景碩（3189）上漲5.18％、收172.5元…閱讀全文
營運動能強勁 投信卡位 2檔吸睛
市場信心回籠，推升美股全面走高，科技股強勢領漲，市場看好台股16日將延續反彈格局，建議聚焦營運動能強勁的個股，如新唐（4919）、中磊（5388）等…閱讀全文
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