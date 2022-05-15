不輸貨櫃三雄 專家讚散裝航運H2漲一波

貨櫃三雄財報繳出亮眼成績，長榮（2603）每股獲利19.16元、陽明（2609）每股賺17.35元、萬海（2615）EPS達16.64元，貨櫃三雄第一季合計賺進2025億元，航運股再度成為投資人討論話題，面對過國內外股市震盪波動，資深分析師認為，塞港問題逐漸趨緩，加上上海出口集裝箱運價指數（SCFI）連17跌，跌幅為0.38％，美西線運價回升、歐洲線微跌，下半年運價依然看漲，貨櫃三雄坐擁高獲利、高殖利率、低本益比題材，股價近期走強，建議投資人可採區間操作。

相對於貨櫃三雄，散裝航運受惠俄烏戰爭情勢影響，全球原物料運輸需求增溫，下半年可望帶來一波報價上漲行情，專家建議投資人與其追逐籌碼較為凌亂的貨櫃三雄，更應該關注慧洋-KY（2637）、裕民（2606）、台航（2617）等，其中散裝航運獲利王慧洋-KY不僅每股稅前盈餘為3.60元，營運表現為歷年同期新高，4月合併營收達24.02億元，創下歷史新高，營業利益率更高達56％，營業利益13.39億元，稅前盈餘為13.86億元。

散裝航運下半年將進入傳統旺季，惟預期船舶供不應求狀況仍將延續，今、明二年散裝船交船量非常有限，近期大陸防疫封控導致主要港口塞港延續、船員換班問題，都使得船舶周轉率下滑，影響船舶運力供給，是看好散裝市場持續正向成長的關鍵。即便去（2021）年基期已高，慧洋-KY仍樂觀今年度換約漲幅可達三成以上。

摩爾投顧分析師鐘崑禎指出，裕民（2606）主要經營大宗物資運送業務，以礦砂、煤炭及榖物為主，市場遍布全球各地，以國際航線為主，2021年船型營收比重為海岬型45％、巴拿馬型20％、輕便型10％、租入船20％。依載貨比重為鐵礦砂56％、煤炭26％、水泥6％、原油4％。今年預計有11艘新船交付，新增運力超過20％，隨著中美基礎建設投資持續成長，有助推升鐵礦砂等原物料需求，今年營運動能可期。

台航（2617）公司主營業務散裝航運，以經營客貨輪、港勤及代營中油、台電等特種船舶為輔，目前遠洋航線約佔80％、沿海航線約佔4％、港勤業務約佔5％、代管操作業務約佔8％。台航現有19艘散裝船，5月、7月將各有一艘6萬、8噸級散裝船加入，另外今年約有7艘散裝船陸續換約，加上日前取得的中油觀塘港LNG拖船25年合約，今年營收可望逐季成長。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（旺得富理財網 黃順德）