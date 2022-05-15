營運動能強勁 投信卡位 2檔吸睛

新唐、中磊 營運動能強勁

市場信心回籠，推升美股全面走高，科技股強勢領漲，市場看好台股16日將延續反彈格局，建議聚焦營運動能強勁的個股，如新唐（4919）、中磊（5388）等，可望吸引法人買盤卡位，如投信法人近日逢低布局值留意。

新唐與日本子公司NTCJ產品需求旺盛，且處於供不應求態勢，伺服器BMC藉由優異性價比打入美系客戶，可望擺脫過往單一客戶、高階MCU應用不受市場庫存需求與終端消費疲弱影響。

市場預期，新唐在全球8吋晶圓代工產能增加有限，以及主要IDM廠訂單幾乎全滿，延續至下半年開始交單，包括5G、車用、高階應用相關的MCU報價有機會上漲，反映晶圓代工成本增加，公司在超高壓製程、電源管理、影像感測等應用需求強勁，有助營收、獲利表現。

中磊目前訂單能見度已達明年，展望正向，雖然成熟製程原料如Wi-Fi主晶片、PMIC、MOSFET供應仍吃緊，但交期沒有進一步惡化，毛利率可望維持穩定。

且因全球數位轉型，帶動資料流量大幅成長，北美固網升級需求強勁，歐、美、日等國5G及新興市場網路基建加速，搭配升級Wi-Fi 6趨勢明確，看好中磊長期受惠網路升級趨勢，獲利具上修空間。