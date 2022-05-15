有基之彈！大咖按讚這2檔

有基可撐 景碩東鋼法人按讚

台股連續下挫後，13日終於反彈，加權指數雖未收復「萬六」關卡，幸好股價大幅回檔的電子、傳產優質股初見止穩跡象，ABF指標景碩（3189）上漲5.18％、收172.5元，內外資持續看好基本面昂揚；中信投顧則給予東和鋼鐵（2006）「增加持股」投資評等，推測未來12個月合理股價調整為63元。

景碩第一季每股純益3.39元、季增12％，主要受惠ABF載板占比增加，表現優於預期，儘管過去一段時間以來，景碩乃至整體ABF族群股價均受到外在環境因素干擾，出現明顯拉回，但大型內外資研究機構不改正面觀點，高盛、麥格理證券甚至相繼逆勢調升對景碩股價預期，給予「優於大盤」與「買進」投資評等。

景碩蘇州載板廠生產未受封城直接影響，客戶部分廠房位在封城區域，法人估計影響營收1～2％；百碩長期虧損，預定6月停工；晶碩產品銷售到大陸則受些微影響；整體營運因封城衝擊有限。法人預估，景碩第二季獲利將較首季成長一成，每股純益3.74元。

麥格理證券指出，景碩首季因ABF成長帶動，以及伺服器、高效能運算（HPC）、人工智慧（AI）等商機優化產品組合，毛利率將持續攀高，長期除看好ABF結構性商機，同步看好景碩2022、2023年將迅速擴充產能，跟上成長機會，將推測合理股價升至386元。

中信投顧指出，越南鋼筋市場由和發鋼鐵主導，該廠亦出貨給大陸客戶，大陸鋼材需求因封控減少，間接使越南鋼筋市場供需轉鬆；下游客戶出現鋼筋跌價預期、下單轉趨保守，東鋼越南廠4月發貨量1.1萬噸，自2、3月的30,000噸以上明顯下滑，是近期不利因素。

不過，台灣3月累積核發建築物建造執照面積1,072萬平方公尺，創歷史同期新高；受惠台商回流、科技廠擴產，以及商用、住宅用鋼需求，台灣條鋼內需仍然強勁。中信投顧認為，東鋼目前鋼筋與鋼結構在手訂單皆達一年，預期東鋼下半年營運仍然正面。