技嘉Q1每股賺4.83元 同期新高

技嘉（2376）今年第一季在板卡業務維穩高檔下，單季合併營收以季增逾7％、年增近15％的雙成長步調來到326.1億元，稅後淨利亦年增逾11％、來到30.67億元，拉抬稅後每股盈餘（EPS）4.83元，刷新歷年同期新高。

儘管自2月下旬起，隨俄烏戰事影響擴大，導致除了在俄、烏的業務受累，3月後歐洲需求亦現疲軟，加上美國升息、加速全球通膨發酵，技嘉首季營運仍交出亮眼表現，三率亦皆維穩高檔，其中毛利率24.15％、營益率10.58％，淨利率則達9.4％。

進入第二季後，受到戰爭、通膨，及中國封控對供應鏈、物流與需求皆帶來不確定性，技嘉4月營收動能亦因此受到波及，以雙位數月減、年減回檔至76.28億元，惟仍能守住歷年同期次高，累計前四個月營收達402.29億元，亦續站歷年同期高點。

展望2022年，技嘉董事長葉培城於營業報告書中指出，預期因俄烏戰爭衍生的地緣政治因素，仍恐將對全球供應鏈及市場需求帶來不確定性，加上美國升息政策亦將影響客戶端投資決策，另各國因應疫情變化之管制也可能對整體供應鏈運作有所影響，但技嘉仍將秉持穩健運營、妥善管理風險，以與業界競逐成長機會。

同時看好AI、5G、物聯網、雲端等相關應用，仍將為資通訊產業帶來新一波成長動能，技嘉將持續針對板卡及筆電、顯示器暨電腦周邊產品等業務，在既有基礎上持續投入資源、穩固與上下游夥伴的合作關係，透過不斷研發進化產品，整合集團線上線下資源強化行銷推廣，以擴大市占率。

另方面，今年成長動能強勁的伺服器業務，技嘉除了在高速運算伺服器多方搶進，亦已在5G企業專網解決方案與合作夥伴ARM，共同端出基於Ampere Altra處理品架構的伺服器，並在雲端服務亦已與產業合作夥伴落地液冷式伺服器解決方案。

技嘉亦已規畫於明年初進行伺服器業務分割至新成立的子公司技鋼，以持續擴展業務量能，加上集團旗下其它事業體如工業電腦、車用電子等也都維穩增溫動能，今年上半年拚與去年同期高檔持平、全年維穩成長走勢的目標未變。