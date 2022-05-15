抵禦雙逆風 外資點名二族群反彈扮先鋒

台股接連遭匯豐、高盛、瑞信證券降評，MSCI明晟又調降台股權重攪局，市場再度拉響主動與被動型資金恐出逃的警報，歸納外資圈最新基本面研究觀點，瞄準半導體權值股、千金族群必須奮力反彈，方能助台股一臂之力，化解連續性破底危機。



台股在MSCI明晟半年度調整中，於MSCI全球新興市場指數權重由15.67％下調至15.56％，於MSCI亞洲除日本指數權重由18.01％下調至17.9％，雙雙遭調降0.11個百分點，也是連13降，將引動部分被動型資金於生效日進行調節；金管會估計將影響的資金量約為90億元。



不過，相比起MSCI明晟小幅度調降台股權重牽引資金挪移，現在更大的問題在於通膨壓力陡升，美國聯準會（Fed）升息加速且態度堅決，造成國際資金更大量賣超台股，今年以來累計出脫金額堂堂突破7,800億元，凸顯MSCI調整影響只是短期且偏輕微。



其次，過去短短一個月時間以來，大型外資券商如：匯豐、高盛、瑞信證券接連降評台股，理由不外乎地緣政治緊張、供應鏈中斷風險、全球需求趨緩、企業獲利成長性減低、美國持續升息等，對台股也帶來一定壓力。瑞信證券即提出，台灣高度依賴出口，加上評價偏高，很容易受到升息的衝擊，是降評「減碼」主因，然在各產業別中，未來2～3年內仍高度看好晶圓代工。



由此可見，儘管外資對台股前景開始打上問號，對台股半導體指標股依然持正面觀點，以晶圓代工龍頭台積電來看，雖然股價相對弱勢，但連續幾個交易日都守住500元整數大關，至少沒讓傷害擴大，摩根士丹利證券並提出，台積電現階段股價僅處在2022年推估每股純益16倍本益比位置，2021～2024年的每股純益年複合成長率高達22％，實為逢低加碼機會。



另一方面，千金族群是台股評價修正重災區，原本陣容華麗的13千金，一度縮水到僅剩七千金，還曾出現股王、股后雙雙競跌，演變成「跌少就當股王」的弔詭現象。



好消息是，在高價族群大幅度修正過後，外資券商最近接連出面護航，摩根大通證券依舊看好矽力-KY；摩根士丹利、匯豐、大和資本、里昂證券等同聲看好信驊，維繫股王寶座爭霸戰關注度；高價股祥碩、力旺則獲得摩根大通、摩根士丹利、美銀證券等青睞，如千金集團能攜手展開跌深反彈，亦將有助提振台股士氣。