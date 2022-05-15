又是高殖利率題材 16檔投信鎖碼天天買

上周外資單週賣超金額452.38億元，投信無畏市場風雨力挺台股，已連第18周站在買方，單周加碼台股20.26億元，連續買超天數一舉推向22個交易日，2月7日農曆春節後開紅盤迄今，投信僅4天賣超台股，今年以來，買超金額1,323.32億元。

國泰投信董事長張錫指出，台灣基本面良好，去（2021）年全體上市櫃公司稅後淨利4.3兆，年增73％，不但創歷史新高且超過疫情前2019獲利的2倍多；目前本益比只有11～12倍，遠低於2000年來平均本益比17.47倍及2010年來平均本益比17.01倍，且因去年獲利佳，台股今年平均現金殖利率將超過5％，有助於抵消美債殖利率3％的利空，是很好的下檔保護，「台股相當便宜」，目前是絕佳買點。

投信法人聚焦殖利率題材，部分操作著眼長線布局，投信鎖碼股包括元大金（2885）、永豐金（2890）、光寶科（2301）、富邦金（2881）、英業達（2356）、遠東新（1402）、南亞科（2408）、開發金（2883）、台塑（1301）、第一金（2892）、榮剛（5009）、宏碁（2353）、慧洋-KY（2637）、仁寶（2324）、統一（1216）、鴻準（2354）等。其中宏碁、台塑、仁寶、光寶科、元大金、開發金、南亞科、慧洋-KY、英業達、榮剛、富邦金等，現金殖利率在5％以上。

投信單周買超前10大上市個股依序為永豐金（2890）15,927張、仁寶（2324）11,188張、英業達（2356）10,193張、金像電（2368）8,051張、開發金（2883）7,537張、第一金（2892）7,054張、遠東新（1402）6,857張、元大金（2885）6,478張、宏碁（2353）6,294張、聯強（2347）4,132張等。

投信單周賣超前10大上市個股依序為長榮航（2618）26,716張、華航（2610）25,498張、中信金（2891）25,283張、元晶（6443）11,945張、華新（1605）10,082張、中鴻（2014）9,596張、新光鋼（2031）9,110張、臺企銀（2834）6,312張、國泰金（2882）6,188張、台肥（1722）5,853張等。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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