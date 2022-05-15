風向轉！外資連8買聯電 晶圓雙雄這樣操作

台股上周五（13日）由電子族群發起反攻，助大盤上漲215.86點，終場收在15,832.54點，惟單周仍慘跌575.66點，周跌幅達3.51％，指數最低來到15,656.68點，周K線連三黑，單周日均量僅2,420.84億元。外資本周賣超金額452.38億元，連續賣超周數推向至第7周，今年以來，累計賣超台股金額7,830.6億元，再寫歷史新高。

上周五，外資終結連5賣，回補台股29億元，其中以晶圓一哥聯電（2303）15,848張買超首位，外資已連8買，加上法人上調其今年EPS至7元，目前本益比僅7倍，股價遭低估，下周可望挑戰50元大關。此外，元大投信指出，台股大幅修正之後，本益比已回落至12倍以下，為近5年本益比區間下緣，逢低布局時點浮現。

晶圓一哥台積電（2330）持續成為外資提款標的，已遭外資連5賣，賣超達1.12萬張，賣超金額更是台股首位，達57.2億元，股價500元一度岌岌可危，所幸上周五彈回511元，未持續破底。資深分析師建議，台積電股價偏低，可分批承接，連續三天股價未跌破低點就是進場時機。

外資單周買超前10大上市個股依序為臺企銀（2834）41,154張、聯電（2303）36,397張、友達（2409）28,250張、群創（3481）24,538張、京元電子（2449）22,195張、長榮（2603）17,639張、彰銀（2801）16,332張、中信金（2891）15,475張、開發金（2883）13,680張、華通（2313）13,615張等。

外資單周賣超前10大上市個股依序為新光金（2888）06,593張、中鋼（2002）78,070張、元大金（2885）71,945張、富邦金（2881）67,774張、華航（2610）50,167張、台積電（2330）34,933張、台新金（2887）34,176張、佳世達（2352）21,796張、緯創（3231）21,674張、台（1101）20,559張等。

（ 旺得富理財網 黃順德 ）

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