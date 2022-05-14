金融股回檔 這幾檔殖利率高法人看好

由於外資大賣金融股，使金融股近月股價大回檔，根據Cmoney資料顯示，截至5月13日止，逾10檔金融股股價跌幅逾15％，有16檔股價低於去年收盤價。法人表示，各國銀行已啟動升息循環，部份央行已預告為控制通膨將加速升息，在此情況下，對銀行股營運相對有利，股價拉回更是存股時機到。

群益奧斯卡基金經理人杜欣霈表示，由於升息的方向和幅度都相當明確，尤其台灣也跟著升息，在升息環境、利差擴大的情況之下，只要放款規模大就會多賺，由於壽險變數較多，因此，銀行股優於壽險股，存銀行股可持續性比較高。可以挑現金殖利率高、展望佳的金融股，目前長期平均現金殖利率有4.5％以上，即為具吸引力的標的。

杜欣霈說，在之前銀行股漲時並不適合存，但是股價下跌之後，即是存股的買點，更何況，和全球其他國家比較，台灣的監管機制和台灣金融機構的體質相對好而且好很多。

PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜表示，雖然近期金融股成為外資賣超的重心，美國與台灣都開啟升息循環，對於金融股獲利仍為有利環境，且就法人角度也會增加金融股比重來降低整體波動性，投資人在選股上可聚焦以銀行為主的金融股，更能參與升息對銀行獲利所帶來的利多；若要參與配息或存股，建議挑選具有穩定配息且股價波動較為平穩的金融股。

日盛精選五虎基金投資團隊則表示，在進入升息週期下，台股仍有機會為偏多走勢待市場趨穩，基本面可望帶動指數向上。就類股而言，央行升息對金融股是正面，升息循環銀行業整體利差擴大，獲利將維持高檔，且資本適足率充足，持續看好今年金融業營運，金融股去年獲利表現佳，進入升息循環有利金融股後市，金融股表現仍可期待。

根據Cmoney資料顯示，截至5月13日為止，現金股息殖利率超過5％、近月股價大跌且今年股價低於去年底收盤價的銀行股或金控股則有國泰金、元大金、開發金、京城金、富邦金及華票等多檔。

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