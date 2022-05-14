晶圓二哥ADR噴逾5％ 3誘因下周戰50元

二哥聯電ADR噴逾5％ 下周戰50元關 還有2因素強過台積電

費城半導體指數周五表現冠美股，激勵晶圓雙雄在美ADR齊揚，其中二哥聯電更狂飆5.15%，漲勢豔驚四座，讓法人看好聯電續強，除ADR換算台幣價格已來到49.9元，外資更呈連8買，加上法人圈上調今年EPS至7元，目前本益比僅7倍遭低估，3大理由有望助攻下周挑戰50元大關。

觀察晶圓雙雄在美ADR最新交易日表現，台積電上漲3.27美元或3.73%，收90.96美元，換算台股價格為542.25元。聯電上漲0.41美元或5.15%，收8.37美元，換算台股價格為49.9元。

除ADR已領先現貨股價上揚，從籌碼面觀察，外資在台仍持續提款台積電，護國神山遭連6賣，反觀聯電獲外資連8買，累計買超逾7.6萬張，13日更以1萬5848張，高居買超排行榜之冠。

此外，有鑑於5G、物聯網和EV等領域貢獻，可望推動業績持續成長，法人看好聯電的產能利用率持續滿載，加上公司預估今年晶圓代工維持20%的高年成長率，上調評等至買進，今年EPS上看7元。

根據聯電第1季財報，營收季增7.3%，略高預期，產能利用率持續超過100%，單季ASP季增5%，毛利率增4.27個百分點至43.37%，EPS為1.59元。

展望本季，隨南科P5廠區擴建完成正式量產，有助滿足28nm的供應缺口，法人也估季出貨量季增4~5%，並受惠台幣貶值，毛利率高於第1季，約達45%，單季EPS上看1.76元。

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

(旺得富理財網 李宗莉)