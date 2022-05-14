5/14上、市櫃企業新聞快報

今（5/14）日上、市櫃企業新聞快報：

1.律賓電廠工程受疫情影響工程進度，亞通(6179)首季營收為新台幣6.03億元，年減17.5%，稅後淨利為588萬元，年減84.6%，每股稅後盈餘0.07元，年減86.3%。亞通指出，第2季起隨菲律賓電廠工程恢復正常施工，國內儲能中心及環保工程開始進入施工及認列階段，第二季公司整體營運可望重回成長軌道。

2.台股今年經過大幅修正，目前本益比已回落至12倍以下，落在近五年本益比區間下緣。元大台灣高股息優質龍頭基金研究團隊指出，台股資金面仍處失血、技術面進入低檔鈍化，尚未見到扭轉跡象，但基本面仍溫和成長態勢下，並不用過於悲觀，建議以中長期眼光布局高競爭力、高股息個股和主動選股基金渡過築底期行情。

永豐投顧分析，台股融資餘額來到2441億元，為去年10/18日以來新低水準，只是在盤勢跌跌不休下，大盤融資維持率來到 149.46％，下周個股仍有斷頭危機。以基本面來看，台股前四月營收仍成長10.4％，基本面仍佳，只是受美股拖累，預期在美股CPI沒有顯著下降跡象前，台股反轉不易。

3.貿聯-KY(3665)公布第1季財報，單季稅後盈餘為5.58億元，年增80.51%，每股盈餘為3.74元；貿聯-KY總經理鄧劍華表示，今年營運可望依循往年逐季成長。

4.同開(3018)第一季合併營收5.26億元，年成長21.34％，為單季次高，主要受惠於高科技產業新建廠房營造、智慧監獄機電整合工程、離岸風電維運中心的整土案與機電營造等主要工程案件進度如預期認列，年成長21.34％，營業利益0.24億元，稅後淨利0.15億元，較去年同期轉虧為盈，每股稅後盈餘0.20元。