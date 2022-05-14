他狂喊「熊來了」？謝金河揭關鍵

他狂喊「熊來了」被噓爆 謝金河指現在最該做1件事

美股不畏黑色星期五，4大指數齊揚，以科技股為代表的費半、那指強勢表態，台美股市連番上演V彈秀，財信傳媒董事長謝金河狠酸微軟創辦人比爾蓋茲的「熊市論」，指去年下半年通膨徵兆已很明顯，投資最忌「馬後炮」，更稱5月是關鍵轉折點，與其現在出來踢一腳，不如靜心檢視個股投資價位，再決定進場或出場。

謝金河表示，最近有2則新聞報導吸引他的注意，一是大摩示警投資人在這波下跌中，已賠光從2020年3月各國央行寬鬆銀根，造成股市上漲所賺來的錢，往下就進入賠錢的時代；比爾蓋茲也跳出來說通膨升溫，造成利率走高，將帶領走入「熊群」的世界。

他在最新一期《先探》表示，其實在趨勢轉折的時候，出來踢一腳的行徑並不可取，像2020年3月武漢封城造成全球股市暴跌，他說當時也有2個人出來喊，一是IMF首席經濟學家、印度裔的戈皮納特，她警告全球經濟可能經歷大蕭條以來最嚴重的衰退。

與她差不多同一時間，最唱衰美國的權威經濟學家羅奇（Stephen Roach）也跳出來警告，美國將陷二戰以來最嚴重的衰退，後來Roach還補槍說，美元會暴跌35％，結果與他說的完全相反。

最近比爾蓋茲跳出來示警，看起來也有一點「馬後炮」的味道，通膨壓力不是現在才發生，從去年下半年徵兆已很明顯，今年加上俄烏戰爭的因素，通膨升溫勢不可擋。

謝金河指出，各國央行還沒有把利率升到盡頭，全球金融市場其實老早就掉頭了，過去在疫情擴散中，各國加大放錢的力道，造成金融市場欣欣向榮，如今這個現象正在逆向收縮，今年除了債券殖利率一直往上飆高，大多數的金融資產都是下跌的，股市更是首當其衝。

第2195期《先探》報導，這次台積電會這麼慘，在美ADR是領先指標，從145美元的高檔跌到87.01美元，最大跌幅是39.99％，今年來從120.31美元跌到87.3美元，股價跌了27.44％；大陸的騰訊、阿里、美團、小米、京東、拼多多等更慘烈，跌幅都在6~7成之間。

由於股票下跌，無人能倖免，而這可能是通膨降溫的「必要之惡」，通膨的升息預期，造成股價下跌，實質財富被蒸發，金融市場產生收縮效應，現在正逐漸彰顯出來。

金融市場所有商品，從匯率、原物料、股價全都縮水一大圈，現在連CRB（全球商品指數）也降下來，美國Fed採取最鷹的手段，必定造成全球股市回跌，但現在是檢視個股投資價位的關鍵時刻，注意進場或出場的訊號。

（旺得富理財網 李宗莉）