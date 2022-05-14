美科技股報復反彈 台積電聯電ADR雙飆

美股勁揚 科技股漲幅較大

受惠科技股與汽車股等報復性反彈，且金融股走勢也相對強勁，美股周五（5/13）包括道瓊等4大指數勁揚，扭轉本週因憂慮高通膨、烏克蘭戰爭和經濟展望的疲弱走勢，使盤勢稍從熊市邊緣回彈外，投資人也稍喘口氣。備受台股投資人關切的台積電、聯電、日月光及鴻海等ADR的表現，也都十分亮麗。

個股方面，蘋果、谷歌、臉書（Meta）、亞馬遜、網飛、微軟、英特爾、阿里巴巴、美光、ASML、花旗集團、美國運通、高盛證券、特斯拉、通用汽車、福特汽車與NIKE等，分別大漲3.19%、2.96%、3.86%、5.73%、7.65%、2.26%、1.77%、8.51%、6.22%、4.97%、9.26%、2.32%、3.58%、2.53%、5.71%、7.45%、8.52%及4.74%。

不過推特因傳來全球首富穆斯克將暫停蒐購交易而逆勢重挫近10%，另外，嬌生、輝瑞、默克製藥與3M等，也都臉色不佳。

台股投資人關注的ADR方面，台積電、聯電、日月光與鴻海等ADR同步大漲，漲幅分別是3.73%、5.15%、4.58%及5.25%。

消息面方面，大陸上海高層透露可望在本月中旬解封，為中概股與特斯拉等汽車注入強心劑；不過，聯準會（Fed）主席鮑爾暗示，為有效壓抑通膨，未來不排除一次升息3碼，也令市場神經持續上緊發條，但10年期公債殖利率近期仍從3%以上高水準滑落。

一般預期，聯準會在六、七兩月的例行會議，極可能分別再升息2碼，雖然核心通膨數據似有觸頂跡象，唯物價仍居高不下。

道瓊工業指數終場上漲466.36點，或1.47%，收在32,196.66點。標準普爾500指數上漲93.81點，或2.39%，收在4,023.89點。以科技股為主的那斯達克指數上漲434.04點，或3.82%，收在11,805.00點。費城半導體指數上漲143.157點，或5.06%，收在2,970.367點。

（工商時報 數位編輯）

投資人對美加速升息憂慮減輕 歐股勁揚

美國為了對抗數十年來最高通膨而持續升息，然而投資人對聯準會加速升息的憂慮減輕，歐洲股市今天隨全球股市走揚。

倫敦FTSE 100指數上漲184.81點或2.56%，收在7,418.15點。

法蘭克福DAX 30指數上漲288.29點或2.10%，收在14,027.93點。

巴黎CAC 40指數上漲156.42點或2.52%，收在6,362.68點。

（中央社）