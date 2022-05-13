台股破底翻 520行情仍喊淡

隨著美國科技股暫時止穩，電子族群人氣明顯回溫，台股13日開高走高，終場上漲215點，收在15,832點，惟整體成交量能仍低於5日均量，技術面維持偏空架構，法人圈看淡下周的520行情表現。

自2016年總統蔡英文上任以來的六次的520行情，除去年5月20日大盤下跌0.56％，其餘五次520行情皆收紅，平均漲幅0.37％，若將時間拉長至520後10日，則過去六年上漲機率高達100％，平均漲幅3.54％。

儘管如此，美國4月消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）均高於市場預期，通膨壓力沉重，壓抑市場需求，加上台美利差擴大恐引發資金外移，且大陸封城繼續衝擊供應鏈，法人認為台股下降趨勢短期難以扭轉。

統一投顧董事長黎方國表示，升息縮表、俄烏戰事、本土疫情及外資賣超等四大變數尚存，尤其美國聯準會（Fed）3、5月合計升息3碼，僅達市場預計全年升息10碼的三分之一，6月又將縮表，利空還未完全出盡，大盤短線回檔壓力仍大，今年難以期待會有520行情，可留意電子業績股有機會跌深反彈。

黎方國認為，台股後續止跌三項關鍵指標依序為殺融資、量縮及利空鈍化，目前融資減肥幅度尚未超過大盤高點跌幅，預期融資餘額還要再減少，其次是成交量縮至2千億元以下，其三則是利空消息不跌，在三大止穩指標浮現前，建議投資人別搶短，持高現金部位為宜。

從籌碼面角度觀察，截至13日止，投信連22日買超，合計289.7億元，為史上第三長買超紀錄，外資13日雖轉買29.4億元，但在「大賣小買」的架構下，今年以來已累計賣超7,830億元，投信買超量遠不敵外資提款速度；且MSCI於13日公布半年度調整，台股權重兩降一升，被動型基金將持續流出。

富邦投顧董事長蕭乾祥指出，台股13日反彈雖淡化前日重挫陰霾，但跌深技術性反彈能否延續，則需觀察美股能否止跌回穩、Fed立場變化、大陸封控對台廠第二季營運影響等。