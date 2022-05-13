大股東申報出脫陽明1萬張 估11億入袋

港務公司2022年兩度處分陽明股票，13日再度申報處分1萬張陽明股票。此次股票若全數順利出手，預計可增加業外收入11億元。港務公司副總經理王錦榮13日指出，後續仍會視情況調整持股比例，但會維持在持股占比5％、保有陽明第三大股東的身份。

港務公司在4月8日曾公告轉讓1.5萬張陽明海運持股，13日再度公告轉讓1萬張股票，預定轉讓後的持股約有16.6萬張。王錦榮指出，以13日收盤價123.5元，加上港務公司持有成本12元計算，約可增加業外收入11億元。

王錦榮指出，目前港務公司持股占陽明的5％左右，會維持一定的持股數量，有必要也會回補，會維持約5％的持股占比，保有陽明第三大股東的身份。

（工商時報 李青縈）

陽明海運（2609）大股東台灣港務公司，今（13）日公告將出售1萬張陽明股票，有效期間從5月16日至6月15日，出售後持股還有逾16.69萬張。以陽明今日收盤價123.5元計算，台灣港務可望有12.35億元入袋，若以成本12元計算，獲利11.15億元。

這是台灣港務公司今年來二度申報出售陽明股票，稍早在4月公告將出售陽明股票1.5萬張。台灣港務公司是陽明第三大股東，僅次於交通部的13.39％、國發基金的13.17％。港務公司為保有陽明董事席次，原則上至少會保留約15萬張股票。

（工商時報 邱莉玲）