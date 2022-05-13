台股本週收黑575點 市值蒸發1.7兆元

台灣證券交易所公布統計，台股13日收在15,832.54點，較上週下跌575.66點，跌幅約3.51％，其中以電器電纜類指數下跌10.04％最大，紡織纖維類指數上漲0.69％最多。

證交所新聞稿指出，13日全體上市公司總市值為新台幣49兆1,829.38億元，較上週5月6日市值50兆9,350.21億元減少1兆7,520.83億元，減幅約3.44％。

本週未含金融類指數下跌415.25點，跌幅約2.96％，未含電子類指數下跌1,086.62點，跌幅約5.50％，未含金融電子類指數下跌767.49點，跌幅約4.68％。

本週集中交易市場總成交金額為1兆2,104.22億元，全體上市股票成交金額為1兆1,329.18億元，股票成交量週轉率為2.41％。

各產業上市股票成交金額前3名依序為半導體類3,601.79億元，占全體上市股票交易金額31.79％；航運類2,046.02億元，占18.06％；電子零組件類890.88億元，占7.86％。

本週成交量週轉率前3名產業依序為電器電纜類10.03％、航運類9.64％、生技醫療類5.95％。

證交所說明，累計今年初開盤迄今共84個交易日，集中市場總成交金額為24兆6,483.83億元，市場日平均成交金額為2,934.33億元，股票成交量週轉率為46.11％，股票日平均成交量週轉率為0.55％。

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