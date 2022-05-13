5月13日一分鐘強弱勢股
5月13日一分鐘強勢股
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公司
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漲幅（％）
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強勢原因
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華通(2313)
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10.00
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低軌衛星出貨增溫，加上筆電需求有撐，H1業績維持高檔
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旭隼(6409)
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9.96
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遞延訂單挹注，4月營收首度站上2字頭，年成長51.12％
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AES-KY(6781)
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9.94
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Q1獲利創單季新高，投信持續力挺，股價收復千元大關
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安普新(6743)
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9.94
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缺料情況緩解，Q1稅後淨利年增1.02倍，營運淡季不淡
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隆中(6542)
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9.94
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轉型博弈手遊成效顯現，終止連3季虧損，Q1每股賺進0.76元
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基亞(3176)
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9.93
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子公司高端MVC疫苗等待三期解盲，買盤提前卡位，母憑子貴
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高端疫苗(6547)
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9.92
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旗下新冠疫苗參與WHO團結三期臨床試驗，進入數據分析階段
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台康生技(6589)
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9.92
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CDMO訂單暢旺，無畏汐止廠整建停工影響，營運連三季獲利
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光鼎(6226)
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9.91
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Q1業績較去年同期轉虧為盈，收盤仍高掛逾萬張委買單
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晶彩科(3535)
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9.87
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自結4月獲利4,050.9萬元，年增5.2倍，每股盈餘0.51元
製表：柯宗沅
5月13日一分鐘弱勢股
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公司
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跌幅（％）
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弱勢原因
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英利-KY(2239)
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10.00
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受原料價格上漲及大陸封控影響，Q1每股虧損0.53元
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華鎂鑫(8087)
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9.98
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本業持續虧損，單季營業損失破千萬，股價失守月線
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潤泰材(8463)
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9.97
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今年前4個月累計營收10.26億元，較去年同期呈雙位數年減
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峰源-KY(6807)
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9.94
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Q1每股虧損0.19元，掛牌僅3日就收破承銷價，持續探底
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易通展(6241)
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9.90
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遭列處置股後量能急凍，陸續跌破短、中期均線，走勢趨疲
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達邦蛋白(6578)
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8.60
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前波套牢賣壓沉重，高檔爆量後，股價13日留出上影線
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祺驊(1593)
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8.40
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客戶庫存持續去化，訂單量減少，4月營收年減56.54％
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祥碩(5269)
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8.12
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進入Q2傳統淡季，公司展望保守，外資連2日賣超
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旭源(8421)
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7.94
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因認列處分資產利益，Q1EPS達9.26元，市場逢高獲利了結
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泰茂(2230)
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6.91
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外資連16日買超，早盤創波段新高後拉回修正，回測10日線
製表：柯宗沅
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