5月13日一分鐘強弱勢股

5月13日一分鐘強勢股

公司

漲幅（％）

強勢原因

華通(2313)

10.00

低軌衛星出貨增溫，加上筆電需求有撐，H1業績維持高檔

旭隼(6409)

9.96

遞延訂單挹注，4月營收首度站上2字頭，年成長51.12％

AES-KY(6781)

9.94

Q1獲利創單季新高，投信持續力挺，股價收復千元大關

安普新(6743)

9.94

缺料情況緩解，Q1稅後淨利年增1.02倍，營運淡季不淡

隆中(6542)

9.94

轉型博弈手遊成效顯現，終止連3季虧損，Q1每股賺進0.76元

基亞(3176)

9.93

子公司高端MVC疫苗等待三期解盲，買盤提前卡位，母憑子貴

高端疫苗(6547)

9.92

旗下新冠疫苗參與WHO團結三期臨床試驗，進入數據分析階段

台康生技(6589)

9.92

CDMO訂單暢旺，無畏汐止廠整建停工影響，營運連三季獲利

光鼎(6226)

9.91

Q1業績較去年同期轉虧為盈，收盤仍高掛逾萬張委買單

晶彩科(3535)

9.87

自結4月獲利4,050.9萬元，年增5.2倍，每股盈餘0.51元

製表：柯宗沅

5月13日一分鐘弱勢股

公司

跌幅（％）

弱勢原因

英利-KY(2239)

10.00

受原料價格上漲及大陸封控影響，Q1每股虧損0.53元

華鎂鑫(8087)

9.98

本業持續虧損，單季營業損失破千萬，股價失守月線

潤泰材(8463)

9.97

今年前4個月累計營收10.26億元，較去年同期呈雙位數年減

峰源-KY(6807)

9.94

Q1每股虧損0.19元，掛牌僅3日就收破承銷價，持續探底

易通展(6241)

9.90

遭列處置股後量能急凍，陸續跌破短、中期均線，走勢趨疲

達邦蛋白(6578)

8.60

前波套牢賣壓沉重，高檔爆量後，股價13日留出上影線

祺驊(1593)

8.40

客戶庫存持續去化，訂單量減少，4月營收年減56.54％

祥碩(5269)

8.12

進入Q2傳統淡季，公司展望保守，外資連2日賣超

旭源(8421)

7.94

因認列處分資產利益，Q1EPS達9.26元，市場逢高獲利了結

泰茂(2230)

6.91

外資連16日買超，早盤創波段新高後拉回修正，回測10日線

製表：柯宗沅

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工商時報 柯宗沅

證券組