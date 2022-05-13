逃命波還是真止跌?外資手中10檔蓄勢待發
台股今（13）日開在15687.15點，終場收在15832.54點，大漲215.86點，成交量2250.45億元，櫃買指數上漲4.24點或2.25%，收在192.28點，小台散戶多單量44577，空單量34152，多空比+16.33%，散戶打死不退持續做多，本周大盤指數累計下跌575.66點。
外資今日買超27.96億、投信買超9.46億、自營商買超31.87億，三大法人合計買超69.31億元，法人成交比重39.85%，外資近20日累計賣超1958.87億元，法人買賣超概況如下：
外資買超前10名
聯電（2303）15,847張
長榮（2603）12,814張
遠東新（1402）11,787張
華新（1605）10,888張
華通（2313）9,527張
宏碁（2353）8,414張
臺企銀（2834）5,806張
遠傳（4904）4,778張
合庫金（5880）4,522張
台塑（1301）4,176張
外資賣超前10名
群創（3481）21,183張
玉山金（2884）16,691張
富邦金（2881）14,246張
新光金（2888）13,595張
中信金（2891）10,544張
元大金（2885）10,027張
中鋼（2002）9,626張
仁寶（2324）8,350張
和碩（4938）6,513張
華航（2610）5,347張
投信買超前10名
金像電（2368）2,508張
永豐金（2890）2,405張
仁寶（2324）1,827張
開發金（2883）1,645張
英業達（2356）1,627張
華通（2313）1,403張
第一金（2892）1,195張
元大金（2885）1,104張
遠東新（1402）1,072張
宏碁（2353）1,001張
投信賣超前10名
長榮航（2618）14,872張
華新（1605）11,402張
華航（2610）6,884張
中信金（2891）6,725張
兆豐金（2886）2,466張
台肥（1722）2,234張
國泰金（2892）2,207張
台達電（2308）1,488張
鴻準（2354）1,000張
台玻（1802）932張
分析師王榮旭表示，台股雖然大漲200多點，但仍無法判斷大盤指數是否已經跌夠開始上漲，只能先以短線跌深的反彈來看待，因為觀察成交量仍稍嫌不足，顯示市場追價的意願不高，再說大盤指數還沒有打破盤跌的慣性，也就是指數若漲一兩天就再往下破底，在慣性沒有打破的情形下，短線上都還須提防下跌的壓力。
觀察今日上漲族群，王榮旭說明，先前跌深的電子股，反彈力道較強，航運類股因EPS較高，這波下跌的保護支撐也比較強一些，或是風電相關個股，因為政策做多的方向，也有搶進的味道
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（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）