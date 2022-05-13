逃命波還是真止跌?外資手中10檔蓄勢待發

台股今（13）日開在15687.15點，終場收在15832.54點，大漲215.86點，成交量2250.45億元，櫃買指數上漲4.24點或2.25%，收在192.28點，小台散戶多單量44577，空單量34152，多空比+16.33%，散戶打死不退持續做多，本周大盤指數累計下跌575.66點。

外資今日買超27.96億、投信買超9.46億、自營商買超31.87億，三大法人合計買超69.31億元，法人成交比重39.85%，外資近20日累計賣超1958.87億元，法人買賣超概況如下：

外資買超前10名

聯電（2303）15,847張

長榮（2603）12,814張

遠東新（1402）11,787張

華新（1605）10,888張

華通（2313）9,527張

宏碁（2353）8,414張

臺企銀（2834）5,806張

遠傳（4904）4,778張

合庫金（5880）4,522張

台塑（1301）4,176張

外資賣超前10名

群創（3481）21,183張

玉山金（2884）16,691張

富邦金（2881）14,246張

新光金（2888）13,595張

中信金（2891）10,544張

元大金（2885）10,027張

中鋼（2002）9,626張

仁寶（2324）8,350張

和碩（4938）6,513張

華航（2610）5,347張

投信買超前10名

金像電（2368）2,508張

永豐金（2890）2,405張

仁寶（2324）1,827張

開發金（2883）1,645張

英業達（2356）1,627張

華通（2313）1,403張

第一金（2892）1,195張

元大金（2885）1,104張

遠東新（1402）1,072張

宏碁（2353）1,001張

投信賣超前10名

長榮航（2618）14,872張

華新（1605）11,402張

華航（2610）6,884張

中信金（2891）6,725張

兆豐金（2886）2,466張

台肥（1722）2,234張

國泰金（2892）2,207張

台達電（2308）1,488張

鴻準（2354）1,000張

台玻（1802）932張

分析師王榮旭表示，台股雖然大漲200多點，但仍無法判斷大盤指數是否已經跌夠開始上漲，只能先以短線跌深的反彈來看待，因為觀察成交量仍稍嫌不足，顯示市場追價的意願不高，再說大盤指數還沒有打破盤跌的慣性，也就是指數若漲一兩天就再往下破底，在慣性沒有打破的情形下，短線上都還須提防下跌的壓力。

觀察今日上漲族群，王榮旭說明，先前跌深的電子股，反彈力道較強，航運類股因EPS較高，這波下跌的保護支撐也比較強一些，或是風電相關個股，因為政策做多的方向，也有搶進的味道

※免責聲明：文中所提之個股內容，並非任何投資建議與參考，請審慎判斷評估風險，自負盈虧。

（ 旺得富理財網 柯冠廷 ）