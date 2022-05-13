外資終結連5賣 四大族群回攻強勢表態

隔夜美股震盪劇烈，四大指數漲跌互見，道瓊及標普500指數小跌，那斯達克指數及費城半導體收漲。今日台股得電傳鼎力相助，開漲70.47點、報15687.15點，盤中最高觸及15,860.69點，終場漲215.86點或1.38％，收15,832.54點，成交量縮至2,250.45億元。本周下跌575.66點或3.51％，周K連3黑。

今日外資（不含外資自營商）買超27.9685億元，投信買超9.4639億元，自營商買超31.8729億元，三大法人買超69.30億元。外資終結連5日賣超，本周來累計賣超452.37億元，本月來累計賣超645.85億元，今年來累計賣超7830.6億元。

今日類股普漲，電子零組件收漲2.88％、航運股收漲2.6％、紡織股收漲2.31％，包辦漲幅前三名，生醫亦強勢表態、收漲2.29％；金融股走勢跌宕，盤中幾度翻黑，仍奮力收漲0.39％；僅電器電纜股收跌0.31％。電子股匯聚多頭人氣，主要權值股台積電（2330）開高走高、觸及514元，終場漲6元或1.19％、收511元；聯電（2303）漲2.2％、收48.85元；鴻海（2317）漲近2％、收104元；大立光（3008）漲近1％、收1615元；聯發科（2454）漲2.8％、收843元。金控雙雄富邦金（2881）、國泰金（2882）趕在尾盤驚「紅」一撇。

MSCI全球標準型指數台灣成分股新增華新（1605）、華航（2610）、長榮航（2618）、力積電（6770）4檔，刪除鴻準（2354）、上銀（2409）、合一（4743）3檔。其中，力積電收漲4.6％、華航收漲約3％、長榮航收漲約2％，華新股價反應冷淡、收跌1.7％。長榮集團漲相佳，榮運（2607）漲約2％、中再保（2851）漲至2.3％。台塑四寶「3漲1跌」，台塑（1301）、台化（1326）、台塑化（6505）漲幅落在1％~2％不等，南亞（1303）小跌作收。面板雙虎友達（2409）、群創（3481）收跌，彩晶（6116）小漲。

展望後市，群益投顧研究部副總裁曾炎裕表示，有鑑於全球科技股Q2業績將不如Q1，因此應將目前的上漲視為反彈，電子股反彈與否，對航運族群而言都是左右為難。

（時報資訊 廖小蕎）

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