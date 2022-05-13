3利多助飆航海王 法人揭股價解鎖時間表

貨櫃3雄首季財報上演大驚奇，總獲利2025.48億元超標，相當去年全年4成，EPS以長榮的19.16元居冠，陽明與萬海也各有17.35元、16.64元。法人分析，美國線新運價翻倍漲、美降陸商品關稅、美西碼頭勞資談判是貨櫃航運的3大利多，關鍵利空則看上海的解封時間表，研判最遲6月有解。

疫情升溫、全球主要港口壅塞，且因市場需求未驟降，支撐運價續攀高點，帶動貨櫃3雄首季獲利創高。

展望第2季，法人認為，美國線新長約價格5月起漲，新價約是去年同期的1~3倍，預期第2季營運不看淡，第3季因是傳統旺季，營收獲利更有機會衝上全年高峰。

此外，美國拜登政府為抗通膨，擬降部分大陸進口商品關稅，以抑制民生必需品價格；加上美西碼頭工人合約談判充滿變數，貨櫃3雄將持續衝高貨量、支撐運價，法人預期，今年全年有機會挑戰新高，超越去年表現。

本土法人以陽明4月營收368.65億元為例，雖長三角封控導致大陸地區出口貨載下降，但因平均運費較去年同期大漲，仍年增69.9％，寫下歷史次高。

同時因陽明4月營收高於首季月營收平均值的355.68億元，推估單月EPS將逾5.78元，並認為大陸疫情解封後，將是運價跟股價的長期轉強點。

該法人認為，一旦大陸啟動搶運潮，將造成眾多利多齊發的狀態，貨源暴增又遇7~10月旺季，加上美國線新約運價5月翻倍調漲，本季營運沒有看壞的理由。

至於利空部分，大陸供應鏈斷鏈最為關鍵，該法人分析，中國國家主席習近平力拼經濟成長率超越美國，又盼在下半年共產黨第20次全國代表大會漂亮連任，經濟振興將是首務，合理推測長三角第2季內解封，建議密切注意解封時程，才能搶先布局海運行情。

（ 旺得富理財網 李宗莉 ）

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