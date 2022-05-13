MSCI調整激勵 航運股霸氣返航 26檔火紅

台股今（13日）加權股價指數收盤報15,832.54點，漲215.86點，漲幅1.38％，成交量為2,250.45億元。

據業內初步統計，上市、櫃股票合計華通、中福、臺龍、隆中等26檔強勢漲停板，表現搶眼。

類股表現以零組件、航運類股波動最大，分別上漲2.88％、2.6％，電纜類股跌幅明顯，下跌0.31％。

上市股、上櫃股今成交量與漲跌幅前10名如下，僅供參考：

台股上市股今漲幅達9％的有17檔，前10名皆觸及漲停，依序為華通（2313）、中福（1435）、旭隼（6409）、碩天（3617）、AES-KY（6781）、安普新（6743）、光鼎（6226）、晶彩科（3535）、台勝科（3532）、云辰（2390）。

上市股今跌幅超過4％的有11檔，前10名有觸及跌停的英利-KY（2239）、潤泰材（8463）、峰源-KY（6807），共3檔觸及跌停。其餘為科風（3043）、祥碩（5269）、美吉吉-KY（8466）、巨庭（1539）、同開（3018）、和碩（4938）、森崴能源（6806）。

上市成交量前10名個股依序為長榮航（2618）、華新（1605）、華航（2610）、群創（3481）、中信金（2891）、聯電（2303）、力積電（6770）、長榮（2603）、新光金（2888）、開發金（2883）。

上櫃有15檔9％以上漲幅，漲幅前10名皆觸及漲停，有臺龍（6246）、隆中（6542）、哲固（3434）、基亞（3176）、高端疫苗（6547）、京晨科（6419）、台康生技（6589）、商之器（8409）、松崗（6240）、德宏（5475）。

今日上櫃有12檔股票有5％以上跌幅，跌幅前10名有地心引力（3629）、華鎂鑫（8087）、易通展（6241），共3檔觸及跌停。其餘為達邦蛋白（6578）、祺驊（1593）、旭源（8421）、泰茂（2230）、新洲（3171）、立康（6242）、樂威科-KY（4154）。

上櫃成交量前10名個股依序為合晶（6182）、台半（5425）、元太（8069）、創惟（6104）、榮剛（5009）、中美晶（5483）、綠電（8440）、惠光（6508）、山富（2743）、鈺創（5351）。

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